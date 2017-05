Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten ist die Kirche „Sankt Peter und Paul“ in Groß Ammensleben feierlich wiedereröffnet worden.

Groß Ammensleben l Weil Wände und Decke im Kirchenschiff sowie in den Seitenkapellen massiv durchfeuchtet waren und sich Risse gebildet hatten, ist die ehemalige Klosterkirche „Sankt Peter und Paul“ in Groß Ammensleben in den vergangenen drei Jahren grundhaft saniert und renoviert worden.

Seit September 2016 gesperrt

Seit September 2016 war die Kirche für den zweiten Abschnitt der Erneuerungsarbeiten gesperrt. Umso größer war der Andrang, als das Gotteshaus am Sonntag offiziell und feierlich wiedereröffnet wurde.

Zahlreiche Besucher, darunter unter anderem auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff und Erika Tholotowsky, Bürgermeisterin der Niederen Börde, nahmen am Vormittag an einem besonderen Gottesdienst teil.

Bilder Die Kirche „Sankt Peter und Paul“ in Groß Ammensleben ist nach der Sanierung feierlich wiedereröffnet worden. Foto: Vivian Hömke



Unter den Gästen waren unter anderem auch Ministerpräsident Reiner Haseloff (vorn, M.) und Erika Tholotowsky (vorn, 2.v.r). Foto: Vivian Hömke



Auf Plakaten erklärt der Förderverein Eckpunkte zur Geschichte und Sanierung der Kirche – inklusive Fotos vom Ausgangszustand. Foto: Vivian Hömke



Bischof Gerhard Feige übernahm während der Veranstaltung die Weihe des Altars. Neun Priester, die zeitweise in Groß Ammensleben gewirkt hatten, feierten die Weihe ebenfalls mit.

Reliquien beigesetzt

Nachdem Weihwasser gespritzt und die Altarplatte mit mit Chrisam eingeölt war, folgten fünf Weihrauchfeuer. Im Anschluss wurden die Reliquien unter dem neu gestalteten Altar beigesetzt.

Die Kosten für die Sanierung von „Sankt Peter und Paul“ belaufen sich nach Angaben des „Fördervereins historische Klosterkirche Groß Ammensleben an der Straße der Romanik“ inzwischen auf rund 500.000 Euro.

Fördermittel für die Grundanierung und Neugestaltung gab es aus dem EU-Programm „Leader“, von Lotto Sachsen-Anhalt, dem Bonifatiuswerk und durch einen Zuschuss vom Bistum Magdeburg.

Sanierungskosten von 500.000 Euro

Die Sanierungsarbeiten lassen sich in zwei Abschnitte unterteilen. In 2014 und 2015 wurde unter anderem rund um die Kirche das Gelände auf Fußbodenniveau des Gotteshauses abgetragen und moduliert.

Auf der Nordseite wurde Lehm aufgetragen, und die Sockel sind in diesem Bereich verbessert worden. Weiterhin wurden ein umlaufendes Traufpflaster hergestellt, die Wasserabführung vom Gebäude optimiert und im Inneren wurden Estrich und Fliesen aufgenommen sowie ein „Entfeuchtungsgraben“ geschaffen.

In 2016 und 2017 sind dann unter anderem die geschädigten Wand- und Deckenputze mit Kalkmörtel und die Sockelbereiche mit Saniermörtel erneuert worden. Risse wurden beseitigt, Decken und Wandflächen neu gestrichen und der Chorraum nach den Vorgaben der Bischofskonferenz neu gestaltet.

100.000 Euro fehlen noch

Neben den Fördermitteln muss die Pfarrei „Sankt Christophorus“ auch einen Eigenanteil aufbringen. Laut Evelyn Kasper, Vorsitzende des Fördervereins, gibt es noch eine „Finanzierungslücke“ von circa 100.000 Euro. Die Pfarrei bittet daher um Spenden.

Nun erstrahlt das ehemalige Kloster – vor allem innen sichtbar – in neuem Glanz – und kann wieder für Gottesdienste und andere Veranstaltungen genutzt werden. Am Sonntag feierten die Besucher die Wiedereröffnung ihrer Kirche nach dem Gottesdienst auch mit einem Pfarreifest. Mit Unterstützung der Caritas fand auf dem Kirchengelände zudem ein kleiner Flohmarkt statt.

Spendenkonto des Fördervereins: Kreissparkasse Börde, IBAN: DE 408 1055 0005 0100 1506, Zweck: „Kirchensanierung Groß Ammensleben“