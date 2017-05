Gemeinsam gaben Detlef Fischer (li. mit der Schere) und Günter Kohl sowie die Kinder Josephine (10) und Laura (6) mit einem symbolischen Banddurchschnitt die Straße frei. Foto: C. Arendt-Nowak

Wieder ist ein Stück Straße in Ochtmersleben erneuert. Feierlich wurde der zweite Teilabschnitt der Schmiedestraße übergeben.

Ochtmersleben l Am Freitag hatten die Anwohner eines 60 Meter langen Straßenabschnitts der Schmiedestraße einen Grund zum Feiern. Mit einem symbolischen Banddurchschnitt wurde die sanierte Straße wieder für den Verkehr freigeben.

„Die Kinder können gern dazukommen, aber bei uns in Ochtmersleben hat es Tradition, dass immer einer der ältesten Anwohner der Straße das Band durchschneidet“, erklärte Ochtmerslebens Ortsbürgermeister Günter Kohl vor dem offiziellen Akt. Zur Schere griff dementsprechend Detlef Fischer.

Anwohner durchschneidet Band

24 Jahre ist es her, dass in der Schmiedestraße schon einmal die Bauarbeiter mit ihren Baufahrzeugen regierten. Damals war der Nordbereich dran. Dieser Straßenabschnitt war die erste Straße, die nach der politischen Wende in Ochtmersleben ausgebaut wurde.

Der untere Teil, den die Anwohner nach eigenen Erzählungen einst selbst ausgebaut hatten, behielt sein damaliges Antlitz bis vor wenigen Wochen. Nun aber sind die Spurstreifen Vergangenheit.

Neuer Regenwasserkanal

Die Straße ist gepflastert und zugleich wurde auch ein neuer Regenwasserkanal mit Straßenabläufen sowie eine neue Trinkwasserleitung verlegt. Bei der Straßenbeleuchtung blieb alles beim Alten.

Die Gesamtkosten für die Ausbaumaßnahme auf 60 Meter Länge betragen etwa 63.000 Euro, etwa 42.000 Euro davon werden aus Mitteln für die Dorferneuerung gefördert. Der Zuwendungsbescheid dafür wurde am 26. August des vergangenen Jahres erteilt.

Neue Trinkwasserleitung

Anwohner Christian Koch sah in der Straßensanierung und in der dazugehörigen Freigabe einen Anlass, dem Ortsbürgermeister und Heimatfreund Günter Kohl ein altes Straßenschild zu überreichen, dass er lange gehegt hatte. „Schmiedestraße“ war auf dem blauen Schild zu lesen.