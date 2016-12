Als ein gutes Jahr für die Ortschaft Barleben sieht Ortsbürgermeister Frank Nase 2016. Das verrät er im Gespräch mit der Volksstimme.

Barleben l Für Ortsbürgermeister Frank Nase ist das Jahr 2016 ein gutes gewesen. „Es ist eine große Freude für mich, das Amt des Ortsbürgermeisters ausfüllen zu können. Als Zwillingsvater, Häuslebauer, Arbeitnehmer, Vereinsvorsitzender und ehrenamtlicher Politiker sind die Tage allerdings immer zu kurz“, sagt er.

Einen besonderen Reiz machen für ihn die Zusammenkünfte mit den Barlebern aus. „Gern hätte ich noch mehr solcher Begegnungen, leider kann ich nicht jeden Termin wahrnehmen“, sagt er.

Erfolge für Zusammenleben

Darum seien für ihn die gut besuchten Volksfeste wie das Aufstellen des Maibaums mit anschließendem Tanz, das Schützenfest oder der Weihnachtsmarkt gute Gelegenheiten, innerhalb kürzester Zeit ein Stimmungsbild aufzunehmen und diverse Gespräche zu führen. „Einige davon würde es so in der Amtsstube nicht geben“, ist er sich sicher. Die gemeinsamen Feste wertet er in jedem Fall als Erfolge für das Leben in der Ortschaft.

Schwierig sei es gewesen, die finanzielle Lage der Gemeinde auch in der Ortschaft zu erklären. „Die Steuern werden erhöht, Kita-Plätze werden teurer, das belastet eben auch jeden Einzelnen. Aber trotzdem geht es Barleben noch verhältnismäßig gut“, sagt er. Seit der Wende seien in Barleben zahlreiche Arbeitsplätze entstanden, momentan zeugt die große Baustelle gegenüber der Mittellandhalle von weiteren Investitionen, die Unternehmen im Ort tätigen. Dort entstehen momentan Wohn- und Geschäftshäuser.

Dank an engagierte Bürger

Für die geleistete Arbeit bei den zahlreichen Veranstaltungen und im Alltag, egal ob vor oder hinter den Kulissen, spricht er den Aktiven der Ortschaft seinen Dank aus. „Polizei, Feuerwehr, Vereinsmitglieder, engagierte Bürger – ohne Sie wäre das Leben in Barleben bei Weitem nicht so vielfältig und lebenswert“, sagt er.

Für 2017 wünscht sich Frank Nase, dass der geplante Einzug der Grundschule in das Gebäude der Gemeinschaftsschule in der Feldstraße reibungslos verläuft. „Außerdem wünsche ich uns weiter Ausdauer beim Aushalten der Sparmaßnahmen zur Konsolidierung des Gemeindehaushalts. Denn damit wird leider auch im Jahr 2017 noch nicht Schluss sein“, so Nase.