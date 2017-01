Barleber Eltern haben am Sonnabend lautstark gegen die geplante Erhöhung der Elternbeiträge für die Kita-Kosten demonstriert.

Barleben (vhm) l Ihre Transparente haben die Aufschrift „Mal wieder nicht an die Zukunft gedacht, Hauptsache Kasse gemacht“, „Für ein Kinderlachen Kitas bezahlbar machen“ oder auch „Wir sind Franz‘ Geldscheißer“ haben Eltern aus der Einheitsgemeinde Barleben am vergangenen Sonnabend gegen die geplante Erhöhung der Beiträge für die Kinderbetreuung demonstriert.

Die Jüngsten pusteten kräftig in die Trillerpfeifen, während sich Mitglieder der Gemeindeelternvertretung per Mikro Gehör verschafften. Die Demonstration in der Dahlenwarsleber Straße fand unmittelbar vor dem Neujahrsempfang der Gemeinde Barleben statt, der im unteren Teil der Mittellandhalle gefeiert wurde. Die Fenster und die gläserne Tür zur Dahlenwarsleber Straße hin verdeckte ein großer Aufsteller der Gemeinde. Kurz nach 11 Uhr löste sich die Demo auf.