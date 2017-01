In der Jahreshauptversammlung hat der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Samswegen Mathias Wolff auf ein arbeitsreiches Jahr zurückgeblickt.

Diese Lehrgänge sind bereits angemeldet Die Freiwillige Feuerwehr Samswegen legt großen Wert auf die Weiterbildung ihrer Mitglieder. Darum sind bereits die folgenden Lehrgänge angemeldet: - 1x Verbandsführer - 1x Zugführer - 1x Gruppenführer - 3x Truppführer - 3x Maschinist - 1x Jugendfeuerwehrwart - 1x kombinierter Sprechfunker - 2x Ausbildungstechniken der Kinder- und Jugendfeuerwehr - 4x Brandbekämpfung im Feuerwehrübungshaus - 1x vorbeugenden Brandschutz - 2x Kettensägenführer - 1x ABC-Einsatz - 3x Seminar Einsatzrecht - 3x Atemschutzgeräteträger Insgesamt kommt die Feuerwehr Samswegen in diesem Jahr so auf 27 Lehrgangsplätze.

Samswegen l Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Samswegen konnte Wehrleiter Mathias Wolff am vergangenen Sonnabend auf ein Jahr mit reichlich Arbeit zurückblicken. „Wir haben in der Alters- und Ehrenabteilung 23 Kameraden und Kameradinnen, in der Kinder- und Jugendfeuerwehr 13 Jugendliche und 5 Kinder und in der aktiven Gruppe hatten wir Anfang 2016 noch 30 Kameraden, die auch regelmäßig an der Aus- und Fortbildung sowie an den Einsätzen teilnehmen“, begann er gleich mit der Statistik seiner Feuerwehr.

Einen Kameraden übergaben die Feuerwehrleute an die Alters- und Ehrenabteilung, zwei weitere aktive Kameraden konnten sie neu dazu gewinnen, so dass zum Beginn des noch jungen Jahres 2017 bereits 31 Mitglieder auf der Haben-Seite der Feuerwehr standen. „Dazu kommen noch zwei Doppelmitgliedschaften von anderen Wehren, zwei weitere Kameraden stehen für dieses Jahr schon in den Startlöchern um uns zu unterstützen“, freute er sich über den Zuwachs für die Truppe.

Großen Wert legen die Samsweger auf die Weiterbildung. Nur sechs Atemschutzgeräteträger fanden sich zu Beginn 2016 in ihren Reihen, im Laufe des Jahres wuchs die Zahl durch Lehrgänge auf insgesamt 14. „Damit ist aber lange noch nicht Schluss, weil wir noch einige Atemschutzgeräteträger haben, die ihre Tauglichkeit wieder erreichen müssen um die Übungsstrecke besuchen zu können“, blickte er nach vorn.

Im vergangenen Jahr besuchten die Samsweger Kameraden 20 Lehrgänge, darunter waren 7 Lehrgänge auf Landesebene und 13 auf Kreisebene. „Somit können wir uns über einen neuen Zugführer, einen Gruppenführer, vier Sprechfunker, vier Atemschutzgeräteträger und drei neue Maschinisten freuen“, so Wolff.

Außerdem standen einmal das Fortbildungsseminar Leiter einer Feuerwehr, einmal das Seminar Technische Hilfeleistung für Führungskräfte, zweimal das Seminar Einsatzrecht und einmal der Lehrgang Einsatzplanung und Einsatzvorbereitung auf dem Weiterbildungsplan der Feuerwehr. Zusätzlich haben zwei Kameraden den Grundlehrgang absolviert. „Für das Jahr 2017 haben wir auch wieder Lehrgänge angemeldet und werden diese voraussichtlich auch zugesichert bekommen“, zeigte sich Wolff optimistisch.

Auch Organisatorisches gehört zum Alltag der Wehr: Die Wehrleitung hat alle zehn Wehrleitertagungen der Gemeinde Niedere Börde selbst besucht oder durch einen Vertreter der Ortswehr besuchen lassen, wenn es nötig war. Wolff sagte weiter: „Dazu wurden in der Ortswehr die dazugehörigen Leitungssitzungen durchgeführt.“

Wie in jedem Jahr haben die Samsweger Kameraden in Zusammenarbeit mit dem Feuerwehrförderverein Samswegen das Oster- und Kartoffelfeuer organisiert und gestaltet. Der Kindertag fand im Sommer auf dem Gelände der Feuerwehr statt, die Kameraden halfen auch dem Verein beim Weihnachtsmarkt auf dem Gelände der Kirche.

Auch mit der Gemeinde funktioniert die Zusammenarbeit. „Wir besuchten die Vereinssitzungen des Bürgermeisters, die zur besseren Absprache zwischen den Vereinen und der Feuerwehr dienen“, erklärte Mathias Wolff. Zwei Brandsicherheitsschauen führte der Landkreis im Ort durch, jeweils ein Vertreter der Samsweger Wehr war dabei.

Im Jahr 2016 gab es einige größere Aufwendungen in der Feuerwehr, so musste beispielsweise der Motor des Mannschaftstransportfahrzeugs regeneriert werden, auch einige andere Reparaturen standen an. Dennoch gab es einiges an Neubeschaffungen. Wolff führte aus: „So wurde unter anderem ein Powermoon für unser Fahrzeug beschafft und eine Absauganlage für die Fahrzeuge im Gerätehaus eingebaut. Außerdem wurden für die neu eingetretenen Kameraden neue Uniformen sowie Einsatzkleidung beschafft.“

Dass diese auch dringend nötig waren, beweisen die zwölf Einsätze, die gefahren wurden. „Darunter war auch eine Einsatzübung in der Haidbergsiedlung, welche es ganz schön in sich hatte“, erinnerte sich Wolff.

Mit einer größeren Anschaffung können die Kameraden für 2018 rechnen: „Die Gemeinde hat die geplante Fahrzeugneubeschaffung von einem Löschfahrzeug 10 auf ein größeres Löschfahrzeug 20 geändert.“ Dazu habe die Wehrleitung bereits in diesem Jahr mit der Gemeinde zusammen gesessen, um den Fördermittelantrag auszufüllen. Im Laufe des Jahres folgt dann die Planung für das Fahrzeug.

Mit den beiden Ortswehren Meseberg und Jersleben wollen die Samsweger noch enger zusammenarbeiten: „Je Quartal sollen wir eine Ausbildungseinheit mit den anderen beiden Ortswehren Meseberg und Jersleben in unserem Bereich durchführen.“ Diese Vorgehen hat sich bereits 2016 bewährt und wird nun im Dienstplan berücksichtigt. Mathias Wolff wusste außerdem: „Die Feuerwehr Meseberg nimmt seit Mitte 2016 mit einigen Kameraden an unseren Ausbildungsabenden teil und wird das fortführen. Die ortsübergreifende Ausbildung geht mittlerweile so weit, dass wir im letzten Jahr sogar einige Ausbildungseinheiten zusammen mit der Feuerwehr Wolmirstedt durchgeführt haben.“

Angepackt haben die Kameraden aber auch außerhalb ihrer offiziellen Dienste. Mathias Wolff berichtete: „Die Renovierung der Küche, die Fertigstellung der Fahrzeughalle für unser Mannschaftstransportfahrzeug, Pflasterarbeiten am Anbau sowie die Entstehung einer neuen Sitzecke neben dem Container, die jetzt erst von Kay Grahn fertig gepflastert wurde und das Streichen der Fahrzeughalle haben uns ganz schön auf Trab gehalten.“

Nach einer Gesamtstundenauswertung aus dem Dienstbuch haben die Kameraden gemeinsam für ihr Ehrenamt 2979 Stunden geleistet, Lehrgänge sind dabei noch nicht berücksichtigt. Wolff rechnete vor: „Das heißt, dass im Durchschnitt jeder Kamerad 93 Stunden für sein Hobby erbracht hat.“ Im Dienstbuch nicht erwähnt werden die Stunden der Jugendfeuerwehrwarte sowie des Gerätewarts.

Mathias Wolff dankte am Ende seines Berichts allen Kameraden und ihren Familien für den unermüdlichen Einsatz und Rückhalt. „Wir sind zu einer starken Gruppe zusammen gewachsen, in der sich alle gegenseitig unterstützen und jeder den anderen nimmt wie er ist. Ich hoffe, dass das immer so bleiben wird“, schloss er seinen Bericht ab.