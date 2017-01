Der Hauptausschuss der Gemeinde Barleben hat für den Vorschlag gestimmt, den Elternanteil der Kita-Gebühren bei 40 Prozent zu belassen.

Barleben l Mehrere politische Gremien und auch die Elternvertreter der Gemeinde Barleben hatten sich in Vorbereitung der Abstimmung im Gemeinderat über die Höhe der Kita-Gebühren dafür ausgesprochen, den Elternanteil nicht auf 40, sondern 30 Prozent zu erhöhen. Die Mehrheit der Mitglieder des Hauptausschusses sprach sich am Donnerstagabend jedoch für einen anderen Vorschlag aus.

Wiederum nach Anregung aus politischen Gremien hat die Verwaltung auch eine Variante für die Kita-Gebühren berechnet, die zwar ebenfalls auf durchschnittlich 40 Prozent der verbleibenden Kosten nach Abzug der Zuschüsse von Land und Kreis beruht, bei der jedoch die Höhe der Elternbeiträge „sozial verträglicher“ verteilt werden solle.

In Zahlen würde dies bedeuten, dass Eltern ab März für eine Zehn-Stunden-Betreuung in der Krippe nicht, wie befürchtet, 340 Euro, sondern 280 Euro zahlen müssten. Dies würde einem Anteil von rund 33 Prozent entsprechen. Jene, die ihr Kind für weniger Stunden betreuen lassen wollen, müssten bei dieser Variante für vier Stunden in der Krippe 115 Euro zahlen – also knapp 49 Prozent. Ob der Gemeinderat diesem Vorschlag folgt, entscheidet sich voraussichtlich am 2. Februar. Veranstaltungsort ist der Gemeindesaal und Beginn um 18.30 Uhr.