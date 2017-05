Eröffnet wurde das 2. Multikulturelle Musikfestival in Wolmirstedt von der Singgruppe „Kolorit“, die zum Katharina-Verein gehört. Foto: Vivian Hömke

Der Katharina-Verein Wolmirstedt hat in der gleichnamigen Kirche sein 2. Multikulturelles Musikfestival auf die Beine gestellt.

Wolmirstedt l Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr hat der Katharina-Verein in Wolmirstedt zum zweiten Mal ein multikulturelles Musikfestival veranstaltet. Der Einladung in die Kirche „Sankt Katharina“ folgten am vergangenen Sonnabend viele Besucher, darunter auch Bürgermeister Martin Stichnoth.

In seinem Grußwort brachte er seine Freude über die gute Resonanz bei den Mitwirkenden und Sponsoren zum Ausdruck.

Bürgermeister hält Grußwort

Eröffnet wurde der musikalische Teil der Veranstaltung dann von der Singgruppe „Kolorit“ des Katharina-Vereins. Mit „Ein bisschen Frieden“ sowie „Eine weiße Kirsche“ und „Wir wünschen Ihnen“ sangen sie sowohl in Deutsch als auch auf Russisch beziehungsweise Weißrussisch.

Bilder Die siebenjährige Maxima Sade zusammen mit ihrer Klavierlehrerin Swetlana Ozerskaia bei der letzten Probe vor dem großen Auftritt. Foto: Vivian Hömke



Die Tanzgruppe „Bulgarische Rose“ trat in farbenprächtigen Kostümen auf. Foto: Vivian Hömke



Die Kirche war während der Veranstaltung gut gefüllt. Foto: Vivian Hömke



Eine Kindergruppe aus Wolmirstedt tanzte zum Lied „Unwetter“ aus dem Musical „Mary Poppins“. Foto: Vivian Hömke



Bürgermeister Martin Stichnoth sprach ein Grußwort. Foto: Vivian Hömke



Kindergruppe tanzt

Im Anschluss wirbelten die Mitglieder einer Kindergruppe aus Wolmirstedt zu „Unwetter“ aus dem Musical „Mary Poppins“ ihre Regenschirme durch die Luft und sangen zwei weitere Songs. In farbenprächtigen Kostümen präsentierte sich danach die Tanzgruppe „Bulgarische Rose“ dem Publikum, bevor die siebenjährige Maxima Sade ihr Können auf dem Klavier zeigte.

Neben dem Gemischten Chor Wolmirstedt unter der Leitung von Nina Sinitsyna und dem jüdischen Chor „Kol Jechudim“ aus Magdeburg gehörten auch Auftritte von weiteren Künstlern aus dem Iran, Syrien, Russland sowie Afghanistan und aus der Region zum multikulturellen Musikprogramm. Im Erdgeschoss wurden zudem von Kindern erstellte Trickfilme gezeigt.