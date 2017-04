Der Lions Club Ohrekreis fördert in diesem Jahr insgesamt 22 gemeinnützige Projekte. Insgesamt verteilt der Club 8650 Euro.

Wolmirstedt l Der Lions Club Ohrekreis fördert seit seiner Gründung alljährlich wichtige Projekte in der Region. Insgesamt gingen nach der öffentlichen Ausschreibung in diesem Jahr 32 Anträge ein, soviel wie noch nie.

„Wie in den Jahren zuvor hat die Förderung von Jugend, Kultur und Sport für uns einen besonderen Stellenwert. Aber auch soziales Engagement, Naturschutz oder der Erhalt von Baudenkmalen wurde berücksichtigt“, fasst Lionspräsident Jörg Biastoch zusammen. Wie üblich sei die Vergabe im Vorstand geprüft und dann in der Mitgliederversammlung vorgeschlagen worden. „Es gab keinerlei Einwände, auch weil erneut Vorhaben ausgewählt wurden, die dem Gemeinwesen dienen und für eine breite Öffentlichkeit von Nutzen sind.“

Größte Summe bekommt Webers Hof

Ein Beispiel ist dafür der Kulturverein Webers Hof in Farsleben, der alljährlich mit großen Konzert-Events viele Menschen begeistert. Neben der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungen müssen sich die „Weberaner“ um den Erhalt des denkmalgeschützten Vierseitenhofs kümmern. Dafür geben die „Löwen“ 1000 Euro, die größte Summe in diesem Jahr. Geplant ist das Geld für den Einbau einer Toilette im ersten Stock. Bislang mussten Besucher dafür den Weg über eine steile Treppe und den Hof nehmen.

800 Euro gehen an den Kultur- und Geschichtsverein Ebendorf. Um den Verkauf des Steinbruchs zu verhindern, hat der Verein die Pflege und Gestaltung des Geotops übernommen. Zudem wurde mit dem Tauchsportclub „Delphin“ Magdeburg ein Mitnutzer gewonnen. Derzeit wird zum Wasser eine Treppe gebaut, geplant sind Wege um den Steinbruch, Zaun, Anglersteg sowie ein Info-Point zum Gesteinsabbau, der für Ebendorf so wichtig war.

Die Feuerwehr Barleben kann sich über 200 Euro für ihr Feier zum 125-jährigen Bestehen freuen. Der FSV Barleben plant die Anschaffung einer mobilen Torwand für den Vereins-, Freizeit- sowie Schulsport. Dafür spenden die Lions 750 Euro. Seit Jahren unterstützt der Club das OK-Live-Ensemble Barleben-Wolmirstedt. Wie im Vorjahr wird der Jahresbeitrag für zwei Mitglieder aus einer sozial schwachen Familie übernommen. Zudem gibt es 500 Euro als Unterstützung für die Erarbeitung der neuen Programme „Es war einmal... – Märchen mal anders“ und „Helden fürs Leben“ sowie das Intensivprobenwochenende. Auch dieser Kulturverein muss in diesem Jahr mit weniger Zuschüssen von Gemeinde und Stadt auskommen.

Geld für Kultur und Sport

Die Kreismusikschule gehört ebenfalls zu den Dauernutzern der Lionsspenden. In diesem Jahr geht es um die Anschaffung einer Konzertgitarre „Duke Basis“ für 340 Euro. Ebenfalls um Musik geht es beim Antrag der Stadt Wolmirstedt, die für das Seniorenschwimmen im Freibad eine neue Musikanlage erwerben möchte. Dafür geben die Lions 270 Euro. Der DRK-Ortsverein Barleben bekommt 750 Euro für einen Defibrillator, der für den theoretischen Unterricht, Einsätze am Jersleber See und für die Blutspenden im Ort benötigt wird. Ebenfalls um die Gesunderhaltung geht es bei einem Projekt des Kreissportbundes Börde. Im Oktober findet im Gymnasium Wolmirstedt der 9. Frauensportaktivtag statt. An den bis zu 25 Workshops nehmen alljährlich bis zu 300 Frauen aus dem Landkreis teil. Dieses Vorhaben fördern die Lions mit 500 Euro.

Der Kanuverein Elbeu möchte für die Kinder- und Jugendabteilung neue Paddel kaufen. Dafür spendet der Lions Club 200 Euro. Der Sportverein trainiert derzeit 40 Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 16 Jahre in drei Gruppen. Kreisweit bekannt ist der Verein durch den jährlichen Großboot-Cup.

200 Euro spendet der Club für die Workshops „Tanz und Musik“ an der Ganztagsschule „Johannes Gutenberg“ in Wolmirstedt. 400 Euro gehen an das Holzhaustheater in Zielitz. Damit wird das Schwarzlichttheaterprojekt „Das Gespenst von Canterville“ gefördert. Benötigt werden laut Sigrid Vorpahl unter anderem 30 Kostüme aus leuchtenden Stoffen.

Das Museum in Wolmirstedt feiert im November sein 90-jähriges Bestehen. Die wechselvolle Geschichte des Hauses soll in einer Broschüre dargestellt werden. Die Druckkosten in Höhe von 500 Euro übernimmt der Lions Club.

Förderung für Opferberatung

Ebenfalls um die Unterstützung seines Jubiläums hat der Weiße Ring, Außenstelle Börde, gebeten. Der Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten besteht im November 25 Jahre. Das Engagement dieses Vereins würdigt der Club mit 250 Euro.

150 Euro gehen an den Förderverein der Grundschule Angern für die Anschaffung eines Naturholzspielgerätes für den Schulhof. Die Gemeinde Colbitz plant auf dem Museumshof eine Ausstellungserweiterung. Die Lions finanzieren dafür eine Glasvitrine im Wert von 200 Euro. Über die gleiche Summe kann sich die Grundschule „Gebrüder Alstein“ in Haldensleben freuen. Das Geld ist zur Förderung des schulübergreifenden Projektes „Leben und Lernen wie zu Luthers Zeiten“ vorgesehen.

Mit je 300 Euro werden gefördert: die Bibliothek Wolmirstedt (Anschaffung von stapelbaren Bücherkisten), der SV Irxleben (Jugendarbeit der Abteilung Handball), die Grundschule „Am Heiderand“ Samswegen (Schülerfirma Crazy Kids) und der Naturpark Drömling für die Errichtung eines Weidenzauns mit Sichtfenstern zum Beobachten der Tierwelt.

Das von den Lions gespendete Geld stammt ausschließlich aus Spenden der Mitglieder, Arbeitseinsätzen, den Benefizveranstaltungen wie Kabarettabend in Colbitz oder dem Glühweinverkauf auf dem Weihnachtsmarkt in Barleben und erstmals dem Trödelstand in Wolmirstedt.

Kooperation mit dem 1. FC Magdeburg

In diesem Jahr hat der Verkauf der Jahreskalender, einem Projekt mit dem 1. FC Magdeburg, zusätzlich Geld in die Lionskasse gespült. Selbst die jährliche Jahresabschlussfahrt oder den Neujahrsempfang finanzieren die Teilnehmer aus der eigenen Tasche. Entsprechend der internationalen Grundsätze der Lions kommen alle Einnahmen des Vereins bis auf den letzten Cent der Allgemeinheit zugute.