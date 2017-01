Auch im neuen Jahr möchte das OK-Live Ensemble junge Talente in den Sparten Tanz, Artistik, Moderation sowie bildende Kunst fördern.

Wolmirstedt l Mit Optimismus und vielen neuen Ideen und Vorhaben ist das OK-Live Ensemble Barleben-Wolmirstedt in das neue Jahr gestartet. Das mit über 400 Mitgliedern größte Jugendensemble seiner Art in Sachsen-Anhalt möchte wie in den Jahren zuvor auch 2017 seine Einzigartigkeit unter Beweis stellen. Auch wenn der Verein seit Jahren mit weniger Fördermitteln auskommen muss, sollen an der Ausbildung der jungen Talente in den Sparten Tanz, Artistik, Moderation oder bildende Kunst sowie der allgemeinen Förderung der Kinder und Jugendlichen keine Abstriche gemacht werden.

Ausgebildete Trainer

Ausgebildete Trainer leiten 32 unterschiedliche Kurse, davon in Wolmirstedt und Barleben jeweils 14, sowie in Ebendorf und Zielitz je zwei. Einige Angebote richten sich an Kinder ab fünf Jahre, auch Mädchen und Jungen aus sozial schwachen Familien oder mit Migrationshintergrund werden gefördert. Außerdem soll die Kooperation mit der „Gerhard-Schöne-Schule“ in Wolmirstedt fortgesetzt werden.

Neben der Förderung junger Talente erfreuen sich Fitnessangebote für Jugendliche und Erwachsene großer Beliebtheit, dazu zählen Zumba und Standardtanz. Um weiter Werbung für das Ensemble zu machen, fahren Vorstandsmitglieder mit der Delegation des Landkreises Börde am 24. Januar zur Grünen Woche nach Berlin, außerdem nehmen Mitglieder am 3. Februar am Vereins-Charity-Lauf des Allee-Centers Magdeburg teil.

Bilder Die richtige Vorbereitung ist alles: Zwei Mädchen vom OK-Live Ensemble vor einem ihrer Auftritte. Foto: Regina Malsch



Neben Artistik, Moderation und bildende Kunst wird auch Tanz gelehrt. Foto: Regina Malsch



Zehn Jahre Partnerstadt in Frankreich

Anlässlich der zehnjährigen Partnerschaft zwischen Barleben und der Gemeinde Notre-Dame-d‘Oé in Frankreich gehören Vertreter des Ensembles zur Barleber Delegation, die vom 29. Juni bis 3. Juli an den Feierlichkeiten in Frankreich teilnehmen will. Der Gegenbesuch soll vom 21. Oktober bis 5. November stattfinden, betreut von OK-Live-Mitgliedern. Ende November ist dann für die Gruppen noch ein Intensivtrainingswochenende geplant.

Auch in diesem Jahr soll es wieder auf der Schlossdomäne ein Sommerfest geben. Das war im Vorjahr sehr gut besucht. Zuvor aber gibt es am 25. März eine neue Veranstaltung. „Wir feiern mit geladenen Gästen, darunter Sponsoren und langjährigen Förderern den Saisonstart. Das ist auch als Ersatz für die ausgefallene Gala gedacht“, erklärt Jenny Dittbrenner, Leiterin des Ensembles.

Auftritte zu wichtigen Anlässen

Schwerpunkt der Vereinsarbeit aber sollen auch in diesem Jahr die zahlreichen kleinen und großen Auftritte sein, so zu den Stadtfesten in Wolmirstedt und Haldensleben oder dem Sachsen-Anhalt-Tag. Begonnen hat dafür in den Gruppen die Erarbeitung der neuen Programme.

„Wir legen viel Wert darauf, dass dabei jeder seine Vorstellungen und Ideen einbringt. Unsere jungen Talente sollen mit ihrem Können, aber auch mit Herz und Verstand dahinter stehen. Nur so ist es möglich, alle zu motivieren“, betont Jenny Dittbrenner. Geeinigt wurde sich in Abstimmung mit den künstlerischen Leitern auf „Es war einmal...- Märchen mal anders“. Das Nachwuchs-programm ist für diejenigen Kinder, die gerade ihre ersten Schritte auf der Bühne wagen und Märchen lieben. Die Geschichten von Prinzessinnen, Zauberern oder Riesen sollen mit Gesang, Artistik und Tanz auf die Bühne gebracht werden.

„Das soll nicht nur die Fantasie der Mädchen und Jungen anregen, das kann für sie auch eine Lektion fürs Leben sein. Märchen finden ja immer ein gutes Ende, aber dafür muss man kämpfen“, so die Ensembleleiterin. Die Nachwuchsmoderatoren werden als Märchenerzähler durch das Programm führen.

Das große Bühnenprogramm „Helden fürs Leben“, das die Großen mit Leben erfüllen wollen, erfordert ebenfalls viel Kreativität. Bei dem Thema geht es um Aufopferungsbereitschaft und Einsatzbereitschaft für Mitmenschen. Erzählt werden soll durch die Artisten und Tanzgruppen eine bunte Geschichte von Kindheitshelden und Alltagshelden. Auch bei dem Programm der fortgeschrittenen Gruppen werden die Moderatoren eine wichtige Rolle spielen, weil das Thema einer Erklärung bedarf. Premiere soll traditionell zum Stadtfest im Sommer auf der Freilichtbühne in Wolmirstedt sein.