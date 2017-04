Musik spielte beim Elbeuer Osterfeuer eine große Rolle. Zwei Bands sorgten auf der Bühne für gute Laune.

Wolmirstedt l Unzählige Besucher scharten sich am Ostersonnabend um das Elbeuer Osterfeuer. Die Mitglieder des Kanuvereins hatten einen riesigen Haufen trockenen Holzes aufgeschichtet, sodass die Flammen lange gen Himmel züngelten. Über den Platz am Bootshaus schallte zudem Musik. Auf der Bühne rockten die beiden heimischen Bands "Dizzy o´Whizzy" und "Die Herren der Schöpfung". Sie spielten Rock, ohne sich dem Publikum aufzudrängen, sodass genug Raum für all jene blieb, die sich viel zu erzählen hatten. Die Mitglieder des Kanuvereins sorgten für das leibliche Wohl, selbst die jüngsten Kanuten boten Kuchen und Schokohasen an und sammelten damit wieder ein bisschen mehr Geld für ein neues Boot.