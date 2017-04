Großer Bahnhof in Barleben: Der französische Botschafter hat Grundschulleiterin Anke Strehlow ein Gütesiegel überreicht.

Barleben l 72 Erstklässler treten im August ihre Schulzeit an der internationalen Grundschule „Pierre Trudeau“ an der Schulstraße an.

Gemeinsam mit den anderen Klassen werden sie dann, zusätzlich zum herkömmlichen Angebot einer Grundschule, in die Welt der französischen Sprache und Kultur eintauchen, während sie erst einmal Lesen und Schreiben lernen.

72 Einschüler im August

Seit Montag können sich Lehrer und Schüler über eine nicht alltägliche Auszeichnung ihrer Arbeit und ihres gemeinsamen Lernens freuen.

Schulleiterin Anke Strehlow nahm das Zertifikat aus der Hand von Philippe Etienne entgegen. Foto: Ariane Amann



Der französische Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland war gekommen, um Schulleiterin Anke Strehlow stellvertretend für das Kollegium das französische Gütesiegel „Franc-Éducation“ zu überreichen.

„Ihr könnt stolz sein auf eure Schule“, sagte Philippe Etienne in seiner Rede zur Verleihung des Siegels. Die deutsch-französische Ausbildung, die den Kindern an der Ecole zuteil werde, sichere ihnen als Erwachsene den Zugang zu einem Arbeitsmarkt, der eben auch das französischsprachige Ausland umfasse, so der Botschafter.

Besuch als große Auszeichnung

Über seinen Besuch waren Anke Strehlow und der Leiter des Ecole-Gymnasiums Michael Kleinen besonders glücklich: „Dass der französische Botschafter persönlich kommt und auch den ganzen Festakt über bleibt, ist für uns schon eine Auszeichnung über das Gütesiegel hinweg.“

Auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff wohnte dem Festakt zur Verleihung des Gütesiegels bei. „Ich freue mich, dass sich junge Menschen auf die französische Sprache und Kultur einlassen. Deutschland und Frankreich haben schließlich eine gemeinsame Geschichte“, sagt er in seiner Rede.

Ministerpräsident zu Gast

Michael Kleinen wies in einer Überleitung noch darauf hin, dass einst Charles de Gaulle und Konrad Adenauer den Grundstein für die moderne deutsch-französische Freundschaft gelegt haben.

„Diesen Herren haben wir es unter anderem zu verdanken, dass wir heute Schüler zu Weltbürgern machen können, an Grundschule und Gymnasium gleichermaßen“, sagte er.

Anke Strehlow, Leiterin der Grundschule, bedankte sich nach der Verleihung des Gütesiegels bei ihren Kollegen und dem Schulträger, der Ecole-Stiftung. „Wir haben es nicht immer ganz einfach gehabt, die Bürokratie hat uns im Laufe der Jahre so manchen Stein in den Weg gelegt“, sagte Anke Strehlow.

Bessere Berufschancen

Marco Langhof, Vorstand der Ecole-Stiftung, gab den Gästen im Saal noch zu bedenken: „Wir sind alle unterschiedlich, und das ist gar nicht schlimm. Das wollen wir auch gern den Kindern an unseren Schulen vermitteln.“

Unterschrieben ist die Urkunde des Zertifikats „FrancÉducation“ vom französischen Außenminister Jean-Marc Ayrault. Nach dem Festakt nahmen Philippe Etienne und Reiner Haseloff noch an einer Unterrichtsstunde im Fach Französisch an der Grundschule teil, um sich persönlich ein Bild zu machen vom Unterricht dort.

Das Siegel sei eine gemeinsame Anerkennung für das, was Lehrer und Schüler jeden Tag zusammen schaffen würden. „Lasst uns weiter an unsere Werte glauben: Offenheit, Großmut und Gewaltfreiheit“, gab sie Schülern, Lehrern und Gästen mit auf den Weg.