Wolmirstedt wird am 11. und 12. März Austragungsort der Deutschen Meisterschaften für Schüler im Tischtennis.

Wolmirstedt l Gemeinsam mit dem Deutschen Tischtennisbund (DTT) und dem Tischtennis-Verband Sachsen-Anhalt (TTVSA) richtet der Tischtennisclub (TTC) Wolmirstedt Anfang März ein Großereignis für junge Tischtennisspieler aus.

In der Halle der Freundschaft treten am 11. und 12. März insgesamt jeweils 48 Mädchen und Jungen bis 15 Jahre aus dem gesamten Bundesgebiet an, um die Deutschen Meisterschaften auszuspielen. Zusätzlich werden Eltern, rund 60 Trainer inklusive Bundes- und Internatstrainern, Schiedsrichter, Funktionäre und Zuschauer anwesend sein. „Das wird ein echtes Großereignis für Wolmirstedt“, sagt Marc Kujath, Leiter des Organisationsteams vom TTC Wolmirstedt.

Sportler arbeiten in Teams

Am vergangenen Donnerstag traf er sich mit Bundesfreiwlligem Nick Schletterer und Bürgermeister Martin Stichnoth in dessen Büro im Rathaus, um Einzelheiten zu besprechen. „Wir erwarten ungefähr 200 Gäste zur Übernachtung, das ist auch eine gute Gelegenheit für die Stadt, um sich zu präsentieren“, sagt Kujath.

Bei den Wolmirstedter Tischtennisspielern ist der gesamte Verein mit der Organisation der Meisterschaft beschäftigt. „20 Sportfreunde arbeiten in sieben Teams rund um alle wichtigen Fragestellungen von A wie Ausschreibung bis Z wie Zuschauer“, sagt Kujath. Besonders auch für das Publikum setzen die Organisatoren auf die Wolmirstedter. „Ohne Publikum wäre die Meisterschaft eine ganz schön stille Angelegenheit, wir freuen uns über jeden, der die jungen Spieler mit uns gemeinsam anfeuert“, sagt Kujath. Bei ihm laufen die Fäden zusammen, der Bundesfreiwillige Nick Schletterer unterstützt ihn dabei tatkräftig.

Bürgermeister Martin Stichnoth erklärt, wie die Stadtverwaltung in die Organisation der Deutschen Meisterschaften für die jungen Tischtennisspieler eingebunden ist: „Wir stellen die Sporthalle und Gerätschaften zur Verfügung und helfen beim Kontakt zu den regionalen Unternehmen“, sagt Martin Stichnoth. In der vergangenen Woche gab es bereits eine gemeinsame Sporthallenbegehung zur Klärung aller Fragen mit der Stadtverwaltung.

Zusammenarbeit läuft

Die Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und TTC Wolmirstedt hat Tradition, auch beim jährlichen Saisonhöhepunkt des TTC, dem Refraserv Open, arbeiten Verein und Stadt regelmäßig zusammen. „Das funktioniert gut, wir freuen uns schon auf das Turnier, das sicherlich in ganz Wolmirstedt zu bemerken sein wird“, sagt Stichnoth.