Die jährliche Mitgliederversammlung des Heimat- und Kulturvereins Wolmirstedt hat auf der Schlossdomäne stattgefunden.

Wolmirstedt l Die Mitglieder waren zusammengekommen, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und gemeinsam einen Ausblick auf 2017 zu wagen.

Vorstandsmitglied Klaus Sänger zog zu Beginn ein kurzes Resümee der Vereinsarbeit 2016. „Wir haben viele gute Veranstaltungen gehabt, schöne Ausflüge gemeinsam erlebt“, sagte er. Pömmelte, Nebra und das Puppentheater in Magdeburg haben die Vereinsmitglieder besucht. Auch mehrere Vorträge im Katharinensaal hat es gegeben.

Bastienne Schröter gab als Kassenwartin einen detaillierten Überblick über die Finanzen des Vereins. Zwar habe man 2016 ein kleines Minus eingefahren, das Vereinsvermögen sei aber mit rund 1800 Euro nicht bedenklich kleiner geworden. „Wir haben nicht gut genug kalkuliert bei einigen Veranstaltungen, das machen wir in diesem Jahr besser“, erklärte Schröter die Mehrausgaben. Außerdem habe man für Büromaterial und Organisatorisches mehr Geld ausgeben müssen als geplant. „Wir mussten die Änderung im Vorstand notariell beurkunden lassen, das kostet eben auch“, sagte sie.

Junge Menschen fehlen

Besonders wichtig für die weitere Entwicklung des Vereins sei es auch, weitere Mitglieder zu gewinnen. „Aber gerade jüngere Menschen für uns zu werben ist sehr schwer“, sagte Bastienne Schröter. Da müsse die Werbung für Verein und Veranstaltungen besser werden. Anette Pilz, ihres Zeichen auch Leiterin des Museums auf der Schlossdomäne, habe deshalb angeboten, unter dem Dach der Internetseite des Museums auch eine Seite für den Heimat- und Kulturverein zu gestalten.

Die Revision bescheinigte Bastienne Schröter eine einwandfreie Arbeit, alles sei ordnungsgemäß gebucht worden. Die Abstimmungen über Kassenbericht, Bericht des Vorstandes und dessen Entlastung fielen allesamt positiv aus für die Betroffenen aus.

Für 2017 haben sich die Mitglieder des Vereins einiges vorgenommen. Gleich im Februar widmet sich ein Vortrag von Karin Petersen der jüdischen Familie Herrmann aus Wolmirstedt, im März spricht Matthias Tullner über die Reformation in Magdeburg und Umgebung. Auch Ausflüge haben die Mitglieder bereits geplant. Im Mai steht ein Besuch des Technikmuseums in Magdeburg an, im September wollen die Mitglieder bei der Berufsfeuerwehr in Magdeburg hinter die Kulissen schauen.

Vorträge beginnen früher

Für ihre Vortragsabende im Katharinensaal legten die Mitglieder zum Ende ihrer Jahresversammlung noch mit großer Mehrheit fest, dass diese künftig nicht erst um 19.30 Uhr, sondern bereits um 19 Uhr beginnen sollen.

Nach dem offiziellen Teil der Versammlung hielt Erhard Jahn noch einen Vortrag über die Bernsteinstraße, dem die Vereinsmitglieder höchst interessiert folgten. Die Bernsteinstraße ist eine Bezeichnung für die Handelswege, auf denen der Schmuckstein aus fossilem Harz im Altertum transportiert wurde.