Ihr 57. Blütenfest feiern die Rogätzer vom 12. bis zum 14. Mai. Dabei werden auch die neue Blütenkönigin und Justitia gekrönt.

Auszüge aus dem Blütenfest-Programm Rogätz feiert vom 12. bis 14. Mai sein 57. Blütenfest. Start ist am Freitag, 12. Mai, um 15 Uhr mit einem Familiennachmittag in der Grundschule. Um 20 Uhr wird dort auch der Fackelumzug gestartet. Am Fähranleger gibt es ab 20.30 Uhr Livemusik. Gegen 21.45 Uhr wird das Höhenfeuerwerk gezündet. Der traditionelle Blütenfestumzug startet am Sonnabend, 13. Mai, um 14 Uhr vom Marktplatz. Zeitgleich öffnen die Heimat- und Kulturfreunde den Klutturm sowie die Ausstellung „Besondere Rogätzer“. Um 15 Uhr beginnt im Festzelt der Familiennachmittag. Höhepunkt wird die Krönung der neuen Blütenkönigin und die Berufung der Justitia sein. Ab 20 Uhr beginnt eine Partynacht mit DJ Locke und der Liveband „Die 4 Schönen“. Die Angler laden am Sonntag, 14. Mai, ab 9 Uhr zum Frühschoppen am Kanal ein. Um 14 Uhr beginnt im Festzelt der Familiennachmittag mit anschließender Aftershowparty.

Rogätz l Eingestimmt haben sich die Rogätzer und ihre Gäste schon auf das Blütenfest. Das Obstkistenrennen und das Maibaumrichten am 1. Mai auf dem Marktplatz sowie der Tag der offenen Tür bei den Kanuten waren gut besucht.

Das Festwochenende des 57. Rogätzer Blütenfestes startet am Freitag, 12. Mai, um 15 Uhr mit dem Familiennachmittag der Grundschule „Werner Moritz“ in der Mehrzweckhalle. Hier warten ein Überraschungsprogramm sowie Kaffee und Kuchen auf Groß und Klein.

Höhenfeuerwerk und Tanz

Der alljährliche Fackelumzug am Blütenfestfreitag startet um 20 Uhr an der Schule. Anschließend können sich die Gäste beim Höhenfeuerwerk und Livemusik von „Crazy May“ am Fähranleger amüsieren. Für alle Nachtschwärmer legt DJ Dicky, Resident-DJ von Radio SAW, ab 22 Uhr im Festzelt auf.

Am nächsten Tag wartet reichlich Programm auf die Rogätzer und ihre wieder in großer Zahl erwarteten Besucher. Um 14 Uhr setzt sich der Festumzug in Bewegung. Schon seit Wochen bereiten sich Einwohner, Vereine und Unternehmen darauf vor. Start wird wieder am Marktplatz unterhalb des altehrwürdigen Klutturmes sein. Nach dem Umzug beginnt im Festzelt ein Familiennachmittag, dessen Höhepunkt die Krönung der neuen Blütenkönigin und die Berufung der Justitia sein wird. Dazu gibt es stimmungsvolle Blasmusik sowie Kaffee und Kuchen.

Märchenaufführung in der Mehrzweckh

Um 15 Uhr beginnt auch die Märchenaufführung der Kita „Der Wolf und die sieben Geißlein in der Mehrzweckhalle. Außerdem kann von 14 Uhr bis 18 Uhr im Klutturm die Ausstellung „Besondere Rogätzer“ besucht werden, die von den Rogätzer Heimat- und Kulturfreunden zusammengestellt wurde. Die Ausstellung im Klutturm ist auch am Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die Heimat- und Kulturfreunde bieten im Tintenfass an beiden Tagen Kaffee und Kuchen an.

Ab 20 Uhr startet die Partynacht mit der Live-Band „Die 4 Schönen“ und DJ Locke. Das Festzelt wird wieder beheizt sein und eine Garderobe bereitstehen.

Frühschoppen am Kanal

Der Blütenfestsonntag startet traditionell am Kanal. Dort freuen sich die Mitglieder des Fischerei- und Gewässerschutzvereines ab 9 Uhr auf viele Gäste beim Frühschoppen und Fischen.

Ab 14 Uhr beginnt der Familiennachmittag mit Tombola und Talentwettbewerb sowie Kaffee und Kuchen im Festzelt. Hier werden auch wieder das „Schönste Haus“ und die „Schönste Straße“ prämiert. „Liebe Rogätzer – ob Dorfmitte oder Ortsrand – schmückt gemeinsam mit euren Nachbarn Häuserfassaden, Fenster, Gartenzäune und Vorgärten“, ruft Bürgermeister Wolfgang Großmann auf. Die Aftershowparty setzt ab 17 Uhr dann den Schlusspunkt unter das 57. Rogätzer Blütenfest.