Um Lemuren und andere Tiere auf Madagaskar dreht sich am 7. Februar ein Vortrag in Samswegen.Archivfoto: Ortwin Kratzke

Der Barleber Verein Mehrgenerationenzentrum weitet sein Vortragsangebot in der Niederen Börde weiter aus.

Samswegen l Lemuren sind eine Gruppe von Primaten, die ausschließlich auf Madagaskar vorkommen. Um ihr „geheimes Leben“, die weitere Tierwelt und die Ahnenverehrung auf der Insel dreht sich am Dienstag, 7. Februar, ein Vortrag in Samswegen. Organisiert wird die Veranstaltung vom in Barleben angesiedelten Verein Mehrgenerationenzentrum (MGZ), der seine Vortragsangebote in diesem Jahr in der Niederen Börde weiter ausweiten möchte.

Zu Gast im Samsweger Bürgerhaus, Bornsche Straße 14, ist ab 14.30 Uhr Ortwin Kratzke. Als Tierpfleger, Futtermeister und Zooinspektor habe er sein Leben den Tieren gewidmet, erklärt Wolfgang Buschner, Vorsitzender des Vereins MGZ. Elefanten, Nashörner und Schimpansen seien seine täglichen Begleiter gewesen. „Wen wundert es, dass er nach der Wende die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum erleben wollte“, heißt es weiter. Seine Reisen führten ihn nach Kenia, Costa Rica, Venezuela, China und Madagaskar.

Tierpfleger berichtet

„Die Insel Madagaskar stellt etwas Besonderes dar. Den größten Teil der dort existierenden Tiere und Pflanzen gibt nirgends sonst auf der Welt“, erläutert Wolfgang Buschner. Die Insel könne auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. „Einwanderungsströme überschwemmten sie im 10. Jahrhundert. Später wurde die Insel Hauptsitz von Piraten und 1500 dann entdeckt vom portugiesischen Seefahrer Diego Diaz.“ Nach Zeiten als französische Kolonie ist Madagaskar seit 1960 eine unabhängige Republik. „18 verschiedene ethnische Gruppen haben einen Weg zum friedlichen Zusammenleben gefunden. Die Ahnenverehrung und die Liebe zu ihren Lemuren kennzeichnen die Menschen in Madagaskar“, heißt es in der Veranstaltungsankündigung.

Wer mehr über das Leben der einzelnen Kulturen und der seltenen Tiere auf der Insel erfahren und anschauliche Bildern dazu sehen möchte, ist am 7. Februar in Samswegen willkommen. Der Eintritt in Höhe von zwei pro Person soll als Spende an den Naturschutzbund Barleben gehen.

Rückfragen beantwortet Wolfgang Buschner unter Telefon 0172/390 08 82.