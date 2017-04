In der Freien Kita in Zerbst kann ein FSJ gemacht werden. Foto: Nadin Hänsch

Zerbst l „In vergangenen Jahr konnten wir leider keinen Platz für junge Menschen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren wollen, anbieten“, sagt Silke Alarich, Leiterin des Freien Kindergartens in Zerbst. Dafür können sich junge Menschen im Alter von 18 bis 28 Jahre, die Erfahrungen im Bereich der Kinderbetreuung machen wollen, nun bis zum 16. Juni bei Silke Alarich bewerben.

Arbeit mit Kindern

Ein Jahr lang besteht die Möglichkeit die Erzieher in ihrer Arbeit mit den Kindern zu unterstützen und in den Beruf hineinzuschnuppern. „Wer gerne mit Kindern arbeitet und liebevoll und geduldig ist hat die besten Voraussetzungen“, so die Leiterin. Johanna Troeder (Foto) macht im Rahmen ihrer Ausbildung zur Sozialassistentin ein Praktikum in der Kindertagesstätte. „In der Arbeit der Erzieher ist alles drin“, erzählt die Praktikantin. Die Arbeit mit Kindern, aber auch hauswirtschaftliche Aufgaben gehören zum Spektrum. Interessenten melden sich bei der Kitaleitung unter Telefon 03923/617 78.