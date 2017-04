Der Moskauer Bildhauer Yaroslaw Borodin modellierte eine Büste des in Zerbst geborenen Komponisten Carl Friedrich Christian Fasch (1736-1800). Foto: Daniela Apel

Angelehnt an historische Darstellungen fertigte der Künstler Borodin in Zerbst eine Büste des Musikers Carl Friedrich Christian Fasch an.

Angelehnt an historische Darstellungen fertigte Künstler Borodin in Zerbst eine Büste des Musikers Carl Friedrich Christian Fasch an. Zerbst l Während der ersten Schlossöffnung der Saison modellierte der Moskauer Bildhauer Yaroslaw Borodin vor den Augen interessierter Zuschauer eine Büste von Carl Friedrich Christian Fasch (1736-1800), dem jüngsten Kind des Zerbster Hofkapellmeisters Johann Friedrich Fasch (1688-1758). Gespannt verfolgte das Publikum, wie der russische Künstler die Tonbrocken innerhalb von nur 40 Minuten in einen Charakterkopf verwandelte. Emotionales Porträt Als Grundlage dienten ihm Bildnisses des Musikers, der wie sein Vater als Komponist tätig war. Zur Vorbereitung auf die Umsetzung fertigte er Skizzen und auch kleinere Modelle an. Begeistert vom Eröffnungskonzert der Fasch-Festtage und der Spielfreude des Ensembles wollte Borodin ein emotionales und ausdrucksstarkes Porträt schaffen, das sich später in Gips gegossen zur Büste von Johann Friedrich Fasch gesellen wird, dem der junge Bildhauer bereits 2015 ein Gesicht gab. Die Schwierigkeit bestand damals darin, dass vom Zerbster Hofkapellmeister keine Darstellungen erhalten sind. Dass die Menschen im Fall seines Sohnes einen Vergleich anstellen konnten, war für Borodin dieses Mal die Herausforderung. Zu finden sein werden beide Büsten zukünftig in der Ausstellung der Fasch-Gesellschaft im erhaltenen Ostflügel des Zerbster Schlosses. Dort fand denn auch die öffentliche Kunstaktion im Rahmen der 14. Internationalen Fasch-Festtage statt.

