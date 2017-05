Die Landeskirche Anhalts sorgt sich angesichts von Lehrermangel um die Einrichtungen im ländlichen Raum. Wie sieht es in Zerbst aus?

Zerbst l „Stellenausschreibung“ – wer die Homepage der Evangelischen Bartholomäischule Zerbst besucht, stolpert gleich auf der Startseite über die Suche nach einem Lehrer beziehungsweise einer Lehrerin. Gesucht unter anderem für eines der Fächer, in denen massiv Lehrer fehlen – Mathematik.

In Zerbst ist das momentan eher Zufall und kein Symptom des akuten Lehrermangels, unter dem das Land Sachsen-Anhalt derzeit leidet. „Die Personalplanung für das kommende Schuljahr steht und die Unterrichtsversorgung ist – mit Stand von heute – abgesichert. Von der großen Abwanderungswelle sind wir bisher regional verschont geblieben… Abwanderungen an staatliche Schulen gab es zwar schon, sie spielen aktuell jedoch keine Rolle. Offene Stellen konnten wir bislang immer zeitnah besetzen“, heißt es in einer schriftlichen Antwort auf die Fragen der Volksstimme. Die Landeskirche ist Trägerin der Zerbster Bartholomäischule.

Konkurenz

Dennoch herrscht in der Landeskirche Sorge – insbesondere um die ländlichen Schulen. Ein Grund ist der Konkurrenzkampf zwischen staatlichen und freien Schulen um die wenigen Lehrer. Oberkirchenrat Albrecht Steinhäuser ist Beauftragter der Landeskirche bei Landtag und Landesregierung. Dass staatliche Schulen Lehrkräfte abwerben, ist nicht sein Problem. „Es ist legitim, dass Lehrer sich nach einem besseren Job umschauen“, sagt Steinhäuser. Was er kritisiert, ist die Art und Weise. Denn immer wieder seien Lehrer im laufenden Schuljahr abgeworben und Kündigungsfristen nicht eingehalten worden. Damit gehe die Planungssicherheit für die freien Schulen verloren.

Existenziell könne dieser Konkurrenzkampf gerade für die freien Schulen in den ländlichen Regionen werden. „Wenn dort zwei Kollegen auf einmal abgeworben werden, kann an den kleinen Schulen sehr schnell die Situation eintreten, dass sie das nicht mehr kompensieren können.“ Steinhäuser verweist in dem Zusammenhang auf die evangelische Sekundarschule in Hedersleben (Landkreis Harz), die von der Johannes-Schulstiftung betrieben wurde. Die Einrichtung musste wegen Lehrermangels schließen. Schulen mit einem größeren Kollegium falle es leichter, den Unterricht trotzdem aufrecht zu erhalten.

Fairer Wettbewerb

„Wir wollen einen fairen Wettbewerb“, sagt Steinhäuser in Richtung Land. Neben der Abwerbepraxis gehört für Steinhäuser dazu auch die Gleichbehandlung von staatlichen und freien Schulen. Defizite sieht er insbesondere bei Zulassung von Seiteneinsteigern als Lehrkräfte. „Unserer Wahrnehmung nach ist die Genehmigungspraxis bei den freien Schulen schärfer als bei staatlichen“, sagt Steinhäuser. Außerdem sei mittelfristig nötig, bessere Angebote zu entwickeln, wie Seiteneinsteiger berufsbegleitend die pädagogische Qualifikation erlangen können. Steinhäuser denkt dabei an Fortbildungsgänge an der Hochschule. Bislang werden die Seiteneinsteiger pädagogisch von der jeweiligen Schule begleitet und fortgebildet.

Entspannung gibt es laut Landeskirche bei der Zerbster Einrichtung und den drei anderen Grundschulen der Landeskirche in Anhalt durch einen anderen Fakt: Inzwischen sind alle auch Ausbildungsschulen. Das heißt, es können Referendare ausgebildet werden, die in vielen Fällen dann auch zumindest als Berufseinsteiger beim Träger bleiben.