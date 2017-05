Um Zentimeter und Sekunden ging es beim Sportfest der Grundschule Walternienburg.

Walternienburg l Den sehr gut gepflegten Sportplatz am Ortsausgang konnten die Mädchen und Jungen in diesem Jahr noch nicht viel nutzen. Das Wetter war einfach zu kalt und zu nass, sagt Sigrid Kratky. Die Schulleiterin der Walternienburger Grundschule ist froh, dass sich der Frühling zum jährlichen Schulsportfest von seiner warmen Seite zeigt. Fast schon zu warm.

Drei Versuche

Vier Stationen stehen für die 63 Mädchen und Jungen der Grundschule auf dem Programm. Gleich am Rand des Sportplatzes werfen die Kinder den Schlagball. Die vierte Klasse übt sich hier gerade. Rund 30 Meter müssen die Jungen in der vierten Klasse den Ball weit werfen, sagt Sportlehrer Reinhard Wallwitz. Nur wenige Schüler schaffen den geforderten Wert, weiß er ebenso. Drei Versuche haben die Schüler an der Station. Kleine Hütchen zeigen ihnen dabei, wie weit der Ball geflogen ist.

Dann wird gemessen. Die Werte landen in einer Liste, sagt er. Die Leistungen rechnet Reinhard Wallwitz später in Zensuren um. Je nach Klassenstufe variieren die geforderten Leistungen, beschreibt er.

Einmal quer über den Platz befindet sich die Weitsprunggrube. Hier warten die Kinder der ersten Klasse ungeduldig auf ihren Auftritt. Immer wieder feuert der Sportlehrer zusammen mit Sigrid Kratky die Kinder beim Anlauf an. Da es keinen Absprungbalken gibt, nimmt er den Fußabdruck der Schüler bei der Ermittlung der Sprungweite.

Damit die Jungen schön hoch und weit springen, hat er einige Kegel direkt hinter dem Absprungbereich aufgebaut. Die Kinder müssen erst über die Kegel springen, um den Sand zu erreichen. Der Trick funktioniert. Schon die Jungen der ersten Klasse springen bis 2,80 Meter, freute er sich.

Schnelligkeit gefragt

Um Schnelligkeit geht es ebenso beim klassischen Sprint. 50 Meter müssen die Schüler hier absolvieren. Die Zeit für den Lauf wird dabei gemessen. Um Schnellligkeit geht es auf der anderen Seite des Sportplatzes beim Schlängellauf.

Nachdem die vier Klassen die Stationen durchlaufen haben, wartet auf die Klassen zwei bis vier noch der jährliche Staffellauf, sagt er. Hier können die Schüler noch einmal über sich hinauswachsen.

Dass Bewegung für die Entwicklung von Kindern wichtig ist, wissen die Lehrer. Allerdings haben sich die motorischen Fähigkeiten der Mädchen und Jungen in den vergangenen Jahrzehnten zum Schuleintritt verschlechtern, hat Reinhard Wallwitz die Erfahrung gemacht. Den Trend beklagen bundesweit die Sportlehrer. Vor allem elektronische Geräte führen in der Praxis dazu, dass sich die Kinder heute weniger bewegen.

Dabei ist die Bewegung wichtig, damit sich die Gehirnzellen besser vernetzen, wissen nicht nur die Sportlehrer. Der Sport diene nicht nur der körperlichen Ertüchtigung, sondern fördere die Entwicklung des ganzen Menschen. Darum wirbt der Sportlehrer für die sportliche Betätigung nach der Schule in der Schülerschaft. „Viele Kinder sind sportlich unterwegs und sind Mitglied in einem Verein“, sagt er. Obwohl sich die Schüler auch in der Freizeit noch viel bewegen, sei der Trend zu insgesamt weniger Bewegung auch in der Grundschule auf dem Land bemerkbar, schildert er.

Dann feuert er seine Schüler wieder an. Manche kämpfen verbissen beim Weitsprung um jeden Zentimeter. Viele können sich in den drei Versuchen deutlich verbessern. Zum Jahreszeugnis in einigen Wochen werden die Kinder, die gute Leistungen zeigten, das Sportabzeichen erhalten. Die Schule beantragt die Auszeichnung für die Mädchen und Jungen, erzählt er. Das Sportabzeichen ist dann der sichtbare Beweis für die Leistungen. Vielleicht fühlen sich die Schüler durch das Abzeichen auch angespornt im kommenden Jahr noch besser beim Sportfest abzuschneiden.

Jede Menge Übung

Hinter einer guten Note im Sport kann jede Menge Übung stecken. Nicht jeder Schüler ist von Natur aus zu höchsten sportlichen Leistungen begabt. Beim Werfen oder beim Weitsprung entscheidet nicht zuletzt die Technik mit über den Erfolg. Wer regelmäßig das Werfen nach der Schule übt, kann sich hier deutlich verbessern. Einige Eltern begleiteten das Sportfest und besetzten die Stationen, freute sich die Schulleiterin über die Unterstützung.

In den kommenden Wochen bis zu den Sommerferien werden die Schüler noch viele Sportstunden auf dem Sportplatz verbringen. Zu Beginn der Sportstunden sollen die Kinder dabei immer einige kleine Übungen machen, erzählt Sigrid Kratky. Das mache ihr Sportlehrer immer sehr gut, lobt sie das Engagement des Kollegen. Nach dem Sportfest gestern Mittag gab es für die Schüler zur Belohnung aber erst einmal ein Eis.