Bei den Schulfesttagen des Zerbster Gymnasiums gab es viel zu hören und zu sehen - unter anderem eine Schülerband.

Zerbst l Cool und jazzig waren die Töne, die aus einem der Klassenzimmer am Zerbster Francisceum kamen. Die Band, die im Rahmen der Schulfesttage am Zerbster Gymnasium probte, setzte sich aus Schülern des Gymnasiums und jungen Musikern der Kreismusikschule „Johann Friedrich Fasch“ zusammen. „Die Blechbläser stammen alle aus meiner Arbeitsgemeinschaft“, erzählte Gero Schmidt, der auch Lehrer an der Musikschule ist.

Konzert der Preisträger

Einer der Spieler ist der elfjährige Posaunist Jeremy Tinaglia. Der Gymnasiast hat vor einem Jahr von der Trompete zur Posaune gewechselt. Die Arbeit mit der Band im Rahmen der Schulfesttage fand er spannend. „Es macht einfach Spaß, zusammen Musik zu machen“, sagte er. Um die erprobten Stücke zur Schau zu stellen, trat die Band am selben Vormittag beim Konzert der Preisträger des Intrumentalwettbewerbes auf.