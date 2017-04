Bei der Telefonaktion der Volksstimme gaben Experten Auskunft zum Thema Ausbildung, Studium und Fortbildung.

Ich möchte aus meinem Wirtschaftsinformatik-Studium aussteigen und interessiere mich für eine duale Ausbildung, unter anderem zum Wasserbauer. Wie kann ich vorgehen?

Vor einem Ausstieg aus dem Studium sollten Sie mit einem Berufsberater für Abiturienten und Hochschüler ein Gespräch über ihre individuellen Sorgen und Möglichkeiten vereinbaren. Die meisten Unternehmen stehen Studienaussteigern, die sich für eine Ausbildung bewerben, offen gegenüber. Für eine Ausbildung zum Wasserbauer können Sie sich bei den Landschaftsverbänden bewerben. Für weitere Ausbildungen auch bei den Wasser- und Schifffahrtsämtern.

Wann muss sich mein Sohn für eine Ausbildung bei der Polizei oder beim Zoll bewerben?

Die Verwaltungsstellen schreiben die Ausbildungsplätze bereits ein Jahr vor Ausbildungsbeginn im Herbst aus. Bewerber müssen in Sachsen-Anhalt mindestens den Realschulabschluss mitbringen. Bewerben muss sich Ihr Sohn mit dem Zeugnis der neunten Klasse. Ihr Sohn sollte außerdem für eine Bewerbung bei der Polizei das Sportabzeichen in Silber, für eine Bewerbung beim Zoll das Sportabzeichen in Bronze mitbringen.

Wie kann meine Tochter, die derzeit noch in Ausbildung zur Steuerfachangestellten ist, ihr BWL-Studium finanzieren?

Die Finanzierung des Studiums kann durch eine Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), durch ein Stipendium, einen Bildungskredit oder ein Studiendarlehen erfolgen. Ihre Tochter sollte sich zur Beratung und zur Beantragung von BAföG an das örtliche Studentenwerk wenden. Die Hälfte der BAföG-Leistungen muss zurückerstattet werden. Bildungskredit und Studiendarlehen müssen in voller Höhe zurückgeleistet werden.

Wie bewerbe ich mich am besten für eine Ausbildung zum Tischler?

Sie stellen Ihre Bewerbungsunterlagen wie Bewerbungsschreiben, Lebenslauf und Nachweise über Praktika zusammen und geben sie am besten persönlich im jeweiligen Betrieb ab. Auf diesem Wege lernen Sie möglicherweise bereits den Betriebsinhaber persönlich kennen, der sich so ein erstes Bild von Ihnen machen kann. Versuchen Sie, ein freiwilliges kurzes Praktikum im Betrieb anzubieten, um Ihre Fertigkeiten und Ihren Leistungswillen unter Beweis stellen zu können.

Wie finde ich einen Platz für ein Freiwilliges Ökologisches oder Freiwilliges Soziales Jahr?

Sie können sich selbst eine Institution für ein Freiwilliges Soziales Jahr aussuchen. In der Regel gewähren die Träger unentgeltliche Unterkunft und Verpflegung und auch ein monatliches Taschengeld zwischen 200 und 300 €. Die Höchstdauer für ein Freiwilliges Jahr, das auch im Ausland möglich ist, beträgt 24 Monate. Weitere Details finden Sie unter www.foej.de und www.pro-fsj.de oder über die Berufsberatung der Agentur für Arbeit.

Kann ich während meiner Ausbildung meine Kenntnisse im Ausland erweitern?

Ja, das ist im Rahmen einer Berufsausbildung über die Mobilitätsberatung der Handwerkskammer oder der IHK Magdeburg möglich. Für diese Aufenthalte können Zuschüsse für Fahrt, Unterkunft, Verpflegung beispielsweise aus den Fördermitteln Erasmus Plus gewährt werden. Bei einem Aufenthalt über vier Wochen können eventuell erworbene Fertigkeiten für die Ausbildung anerkannt werden.

Wie kann ich zum Fachwirt, Meister oder geprüften Betriebswirt in einem Unternehmen aufsteigen?

Dies ist im Rahmen der Aufstiegsfortbildung möglich und richtet sich nach dem jeweiligen Beruf. Voraussetzung ist immer eine abgeschlossene Berufsausbildung. Sie können über das Aufstiegs-BAföG Fördermittel für Ihre Fortbildung beantragen.

Ich habe noch keine Antwort auf meine Bewerbung für eine duale Ausbildung erhalten. Wozu raten Sie mir?

Bitte rufen Sie die Betriebe zwei bis vier Wochen nach Ihrer schriftlichen Bewerbung an und erkundigen sich, ob Ihre Bewerbung eingegangen ist. Fragen Sie nach, ob Sie noch Unterlagen ergänzen und wann Sie mit einer Entscheidung rechnen können. Damit zeigen Sie Interesse für das Unternehmen und die Berufsausbildung.

Was kann ich unternehmen, wenn ich in den kommenden Wochen keinen Ausbildungsplatz finde?

Sie können sich über die Agentur für Arbeit auch für ein sechs- bis zwölfmonatiges gefördertes Praktikum im Rahmen der Einstiegsqualifizierung (EQ-Praktikum) in einem Ausbildungsunternehmen bewerben. Nach dem EQ-Praktikum haben Sie gute Chancen, in ein Ausbildungsverhältnis übernommen zu werden. Unter bestimmten Voraussetzungen können Ausbildungsteile auf Ihre spätere Ausbildung angerechnet werden. Die Vergütung beträgt in der Regel 231 € im Monat.