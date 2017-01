Alterslimit für den Führerschein? Mit der "Aktion Schulterblick" können Senioren ihre Reaktionsfähigkeit selbst testen.

Berlin (dpa) l Die Diskussion über Senioren am Steuer ist ein Dauerbrenner. Alterslimit für den Führerschein, regelmäßige Untersuchungen zur Fahrtüchtigkeit? An Vorschlägen mangelt es nicht. Doch wie fit sind die älteren Autofahrer wirklich und wo hakt es? Einen Anhaltspunkt liefert ein anonymer Selbsttest des Deutschen Verkehrssicherheitsrats im Internet. Senioren fahren nicht zwangsläufig schlechter Auto als Jüngere, sondern anders. „Sie müssen niemand mehr etwas beweisen und fahren deshalb sehr besonnen und vorsichtig“, so der Leiter der Unfallforschung der Versicherer in Berlin, Siegfried Brockmann, im Apothekenmagazin „Senioren Ratgeber“.

Fakt ist aber: Die Informationsverarbeitung wird mit zunehmendem Alter immer langsamer. In komplexen Verkehrssituationen verursachen Senioren deshalb laut Brockmann deutlich häufiger Unfälle als Jüngere. Kritisch wird es etwa an Kreuzungen, beim Abbiegen, Einparken oder Rückwärtsfahren. Brockmann rät zum anonymen Selbsttest.