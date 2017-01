Ab sofort können sich Schülergruppen wieder für den Wettbewerb „Ideen machen Schule“ bewerben.

Magdeburg l Kreative Projektideen belohnen Volksstimme und PSD-Bank mit bis zu 4000 Euro. Ziel ist, Spaß am Lernen und Gemeinschaftsgefühl zu fördern. Auch im vergangenen Jahr gab es viele Bewerbungen. Darunter auch die Magdeburger Grundschule am Umfassungsweg, deren einwöchiges Zirkusprojekt mit 1500 Euro gefördert wurde.

Mit acht Jahren ein Clown

Ganz verschwunden ist das Zirkusfieber dort noch nicht. In den Augen der achtjährigen Hanna blitzt es hervor, als sie von ihrem Auftritt als Clown erzählt: „Ich bin aus einer Mülltonne gesprungen und hab die Leute erschreckt!“ Sie muss immer noch kichern, wenn sie daran denkt. Freundin Hannah lacht mit – sie waren ein prima Clowns-Team, da sind sie sich einig. Das war nur ein Teil der Darbietung von 180 Kindern, die dafür mit professionellen Zirkuskünstlern geprobt hatten. Von Seiltänzer bis Feuerspucker konnten die Grundschüler in ganz verschiedene Rollen schlüpfen. Die neunjährige Evin verwandelte sich in eine Trapezkünstlerin. „So hoch in der Luft zu turnen, dazu muss man sich erstmal überwinden. Aber dann hat es echt Spaß gemacht!“, sagt sie.

Daniela Nitschke, Schulsozialarbeiterin der multikulturellen Grundschule, hatte die Idee mit den Kindern am Wettbewerb teilzunehmen. „50 Prozent unserer Schüler haben einen Migrationshintergrund, viele sprechen kaum Deutsch. Gerade für diese Kinder war es eine Chance, sich einmal auf andere Weise zu zeigen“, sagt sie. Auch für Schüler mit einem schwierigen Elternhaus sei es eine Möglichkeit gewesen, Probleme eine Zeit lang zu vergessen.

Applaus im Rampenlicht

Das Motto, das sich die Kinder für die Zirkuswoche ausgedacht hatten, war: „Jeder kann etwas, gemeinsam sind wir stark.“ Das wurde gut umgesetzt, fand Schulleiter Dirk Schumeier. „Es war ein Erfolgserlebnis für die Kinder, im Rampenlicht zu stehen und Applaus zu bekommen. Das schafft Selbstvertrauen, sie merken, dass sie etwas leisten können.“ Manch einer entdeckte ungeahnte Fähigkeiten, wie der achtjährige Til, der eigentlich ein Zauberer sein wollte. Der Wunsch vieler Kinder – deshalb wurde Til stattdessen zum Fakir. „Aber dann war es richtig toll“, erzählt er. „Ich bin über Glasscherben gelaufen, auf einem Nagelbrett gelegen und durfte Feuerspucken! Hinterher fand ich es sogar noch besser als Zauberer sein.“

Eine Herausforderung, die alle Kinder gut gemeistert haben: Am Montag noch keine Ahnung zu haben, was auf sie zukommt, und am Freitag trotzdem souverän in der Manege zu stehen. Darauf kann man stolz sein, findet auch Daniela Nitschke. „Wunderschön, diese Stimmung mitzuerleben, die Begeisterung der Kinder“, schwärmt sie.

Auch dieses Jahr wollen sie sich wieder für „Ideen machen Schule“ bewerben – allerdings mit einer anderen Idee.

Und so kann man mitmachen: Die Volksstimme und die PSD-Bank fördern kreative Projekte in diesem Jahr zum elften Mal mit bis zu 4000 Euro. Ein Teil der insgesamt 50.000 Euro ist erstmals für digitale Projekte reserviert. Mitmachen können Schüler von der ersten bis zur 13. Klasse – als Klassenverband, Gruppe oder AG. Bewerbungsschluss ist der 31. März 2017. Online-Bewerbung unter www.psd-braunschweig.de/ideen