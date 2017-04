Auf der Autobahn 2 ist ein mit OSB-Platten beladener Lastwagen in Brand geraten. Die A2 wurde in Richtung Magdeburg voll gesperrt. Foto: Matthias Strauß

Auf der A2 ist ein mit OSB-Platten beladener Lastwagen in Brand geraten. Die A2 wurde in Richtung Magdeburg zeitweise voll gesperrt.

Bornstedt (muß) l Am Dienstagmorgen musste die Autobahn 2 zwischen Hannover und Berlin in Richtung Magdeburg voll gesperrt werden. Gegen 4 Uhr ist nahe der Anschlussstelle Bornstedt ein Lastwagen in Brand geraten. Die Polizei konnte bisher eine Spur wieder freigeben, rechnet jedoch damit, dass es auf der A2 noch bis zum Mittag zu Behinderungen kommt.

Der Lkw hatte rund 21 Tonnen OSB-Platten geladen und die Feuerwehr setzte Schaum ein, um die Lage unter Kontrolle zu bekommen. In Richtung Magdeburg bildete sich aufgrund der Vollsperrung ein kilometerlanger Stau.

Auf dem Weg zum Einsatzort verlor die Feuerwehr Zeit, da Lkw-Fahrer alle drei Fahrspuren benutzten und keine Rettungsgasse gebildet hatten.