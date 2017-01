In Sachsen-Anhalt leben inzwischen 78 Wölfe. Der Landesbauernverband fordert die Freigabe zum Abschuss. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

In Sachsen-Anhalt wächst die Front gegen den Wolf weiter. Auch die Bauern fordern eine Abschussfreigabe.

Magdeburg l Sachsen-Anhalts Bauern fordern eine Freigabe der Jagd auf Wölfe. „Wir habe nichts gegen Schutzgebiete für den Wolf, doch außerhalb dieser darf er sich nicht so rasant ausbreiten wie derzeit“, sagte der Präsident des Landesbauernverbands, Olaf Feuerborn. „Unsere Schäfer wissen nicht mehr, was sie tun sollen, da helfen weder normale Zäune noch Hunde.“ In Sachsen-Anhalt leben mittlerweile 78 Wölfe. 2009 wurden die ersten Tiere beobachtet.

Feuerborn erwartet von der Landesregierung, dass sie sich auf EU-Ebene dafür stark macht, den totalen Schutz für den Wolf aufzuheben. Dasselbe gilt nach Ansicht des Bauernpräsidenten für die Biber. „Der Bestand ist so gravierend gewachsen, dass wir uns auch hier über eine Regulierung unterhalten müssen.“ Probleme gebe es vor allem in der Wittenberger Region. Die Tiere fällen Bäume, dadurch staue sich Wasser auf den Äckern.