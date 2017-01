2017 locken drei besondere Tage Verliebte in die Standesämter von Sachsen-Anhalt. Für eine unvergessliche Hochzeit - vom Datum her.

Halle (dpa) l Im Juli könnte es deshalb hoch hergehen auf den Standesämtern. Wie eine Umfrage ergab, haben sich viele Paare für eine Hochzeit angemeldet. Das betrifft den 1.7.2017, den 7.7.2017 und den 17.7.2017. Diese Zahlenkombinationen wählten Brautleute, weil sie es mit besonders viel Glück für die gemeinsame Zukunft verbinden – oder schlichtweg den Hochzeitstag nicht so schnell vergessen können, wie Sprecher von Standesämtern berichteten.

Die Ämter richten sich auf eine große Nachfrage von Brautleuten ein. Bislang zeichnet sich der 7.7.2017, ein Freitag, als Favorit ab, hieß es. In Wernigerode (Landkreis Harz), einem der bundesweit beliebtesten Orte zum Ja-Sagen, liegen für diesen Tag 12 Anmeldungen für Trauungen vor, für den 17.7.2017 sind es in der romantischen Fachwerkstadt bisher 7 – und damit außergewöhnlich viele für einen Montag, hieß es.

Ein Leben lang

„Aber gerne können sich noch weitere interessierte Paare melden. Es ist ja bekannt, dass die Hochzeiten, die bei uns geschlossen werden, ein Leben lang halten“, sagte Wernigerodes Stadtsprecherin Petra Bothe augenzwinkernd. Denn wissenschaftlich erwiesen ist es nicht, dass Ehen, die an einem „Schnapszahl“-Datum – ob nun 11.11.2011 oder 7.7.2017 geschlossen werden, unter einem besonders gutem Stern stehen und garantiert für immer halten.

In Dessau-Roßlau ist das Standesamt laut Stadtsprecher Carsten Sauer mit 4 Reservierungen für den 1. Juli, 8 bis den 7. Juli und 6 für den 17. Juli entsprechend ausgebucht. In Halle liegen bisher 17 Anmeldungen für den 7.7.2017 vor, 8 Trauungen für den 1.7.2017, und 3 Paare wollen sich am 17.7. 2017 in der Stadt bei der Hochzeit ewige Treue schwören. Hingegen bietet dieser Tag (17.7.) in Stendal noch jede Menge Platz für Voranmeldungen, so Stadtsprecher Klaus Ortmann.

In Magdeburg ist – rein auf dem Papier – bislang noch kein großer Andrang zu verzeichnen. „Hintergrund ist, dass Anmeldungen für Eheschließungen frühestens sechs Monate vor dem gewünschten Termin vorgenommen werden können“, sagte ein Sprecher der Stadt. Für den 17. 7.2017 gebe es aber schon Paare, die an diesem Tag den Bund fürs Leben schließen wollen. In Merseburg (Saalekreis) ist der 1. Juli bisher der Favorit mit 5 Anmeldungen, wie Katharina Jahn vom Standesamt sagte. Die Stadt ist auch wegen der historischen Kulisse des Ständehauses im Schloss- und Domensemble ein beliebtes Motiv für Hochzeitsfotos.

Denn nicht nur das Datum soll für Brautpaare unvergesslich sein, auch die Location und das Outfit. „Biker-Hochzeiten oder 60-er-Jahre-Hochzeiten gibt es in regelmäßigen Abständen immer wieder“, sagte Susanne Janicke, Stadtsprecherin von Zeitz (Burgenlandkreis). In der Kleinstadt gib es neben dem historischen Rathaus mindestens drei weitere Orte für eine außergewöhnliche Hochzeit – die alte Schmiede der historischen Brikettfabrik Hermannschacht, der Japanische Garten und das Schloss Moritzburg.