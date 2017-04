Die Abiturienten in Staßfurt und Schönebeck haben ihren letzten Schultag gebührend gefeiert.

Schönebeck/Staßfurt l Ausnahmezustand am Gymnasium Schönebeck vergangenen Freitag. Eine schwarzgekleidete Sondereinheit stürmt die Schule, holt Schüler und Lehrer aus den Klassenräumen auf den Schulhof – alles lacht und ist gut gelaunt. Denn es ist der letzte Schultag der Abiturienten. Traditionell natürlich mit viel Remmidemmi auf dem Schulgelände, dem Verschaukeln von Lehrern - und das alles unter einem Tagesmotto. In dem Fall war „A.B.I – Association ob being intelligent“ das Thema, angelehnt an das F.B.I.

Das Einsatzkommando der Abschlussklassen konnte somit Dank Einsatz vieler Geheimagenten, die sich zwölf Jahre lang als Schüler verkleidet hatten, zahlreiche Lehrer überführen. Diese hatten gegen „internationale Schülerrechte“ verstoßen. Eineinhalb Jahre planten die Schüler diesen Tag – Bühne, Räume, Verkleidungen ... Und es hat sich gelohnt. Unter riesigem Gejohle und Beifall der unteren Klassen wurden die Lehrer „verknackt“, ihr Boss „Don Plaga“ überführt, ein Abschlusstanz aufgeführt und zum Abschied Ballons steigen gelassen.

Etwa kuschliger, dafür aber nicht weniger kreativ ging es am Staßfurter Gymnaium zu: Auf eine Reise ins Disneyland schickte das Motto-Wochen-Komitee des Dr.-Frank-Gymnasiums Staßfurt den Abiturientenjahrgang 2017. An ihrem letzten Schultag wähnten sich 75 bunt kostümierte Absolventen in Alice‘ Wunderland, feierten zwischen niedlichen Mickey-Mäusen und Donald Ducks. Das von der Schulleitung gegen sie verhängte „Hausverbot“ konnte die Freude über den Abschied nicht trüben. Die Abiturienten spielten ihren Schabernack mit den Lehrern umso intensiver beim Wettstreit um deren Kompetenzen, das als Uraufführung eines eigenen Disney-Märchens getarnt war.

Sophia und Jessica Bodlak als Rote Königin und der Hutmacher aus Alice im Wunderland. Das war ihre Verkleidung für den letzten Schultag am Staßfurt Dr.-Frank-Gymnasium.



Zurzeit laufen die schriftlichen Prüfungen. Zur Freude der jungen Leute übrigens erstmals mit der Möglichkeit, Mathe abzuwählen. Nach erneuter Vorbereitungszeit dann folgen noch die mündlichen Prüfungen, bevor das Abiball-Komitee nochmal gefragt ist. Am 16. Juni ist nämlich nach der Zeugnisübergabe die allerletzte gemeinsame Party angesagt, bevor sich die Wege trennen.