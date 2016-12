An der Uniklinik Göteborg in Schweden findet eine Gebärmutteroperation statt. Skandinavien wird oft als Beispiel für gute medizinische Versorgung genannt. Foto: Johan Wingborg/EPA/University of Gothenburg

Teuer und trotzdem nur mittelmäßig: Die Krankenhauslandschaft in Sachsen-Anhalt soll sich verändern.

Magdeburg l Wer in Magdeburg unter einem Haltungsschaden leidet, hat die ganz große Auswahl: Vier orthopädische Kliniken gibt es in der Landeshauptstadt. In Halle hingegen bieten mehrere Kliniken Hilfe bei Beschwerden der Bauchorgane an. Die hochspezialisierte Viszeralchirurgie gibt es an der Saale gleich fünfmal.

Was nach idealer Rundumversorgung klingt, kann in Wirklichkeit ein Problem sein. „Wenn jedes Krankenhaus ein Schwerpunktkrankenhaus ist, kann ich es auch lassen“, sagt Ralf Dralle, Vorstand der AOK Sachsen-Anhalt. Das Problem: Mehrfachstrukturen, wie in Magdeburg und Halle, sind nicht nur teuer, sondern bergen auch medizinische Risiken. Denn statt geballter Kompetenz und neuester Technik herrscht oft Mittelmaß.

Zu viel Geld für Mittelmaß

Dies kritisiert ein jüngst erschienenes Diskussionspapier der Akademie der Wissenschaft Leopoldina, das auch in Sachsen-Anhalt für Diskussion sorgt. Die Grundaussage: Deutschland gibt besonders viel Geld für Krankenhäuser aus, liegt aber bei der Behandlungsqualität nur im europäischen Mittelfeld. Im Zentrum steht die Kritik an Mehrfachstrukturen. Herzinfarktpatienten etwa sterben in Deutschland häufiger als in vergleichbar entwickelten Ländern. Die Mortalitätsrate liegt bei 8,7 Prozent, in Schweden bei 4,5. Das alles ist auch noch teuer: 11,1 Prozent des Bundeshaushalts nimmt die Gesundheit ein, im OECD-Schnitt sind es nur neun.

Bilder Grafik: ProMedia Barleben



In Schweden und Dänemark setzt die Politik bereits auf die Bündelung von Kompetenz. So können sich die Dänen in großen medizinischen Zentren auf allen Gebieten behandeln lassen, während sich kleine Kliniken in der Fläche auf die Grundversorgung beschränken.

Der Lösungsvorschlag der Leopoldina-Autoren ist radikal. Kleine Kliniken sollen zum großen Teil verschwinden, stattdessen soll Kompetenz an großen Krankenhäusern gebündelt werden.

Keine Schließungen

So weit will Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) nicht gehen. „Es geht nicht darum, Krankenhäuser dichtzumachen“, sagt sie. 48 Krankenhäuser gibt es im Land, 1991 waren es noch 71. Mit 7,2 Krankenhausbetten pro 1000 Einwohner (2014) liegt das Land zwar über dem Bundesschnitt von 6,2, ein weiterer Bettenabbau sei aber nicht vorgesehen, so die Ministerin.

2018 will die Landesregierung ein neues Krankenhausgesetz vorlegen. Bei der Reform soll es um Qualität, weniger um Quantität gehen. Denn schon der Vergleich mit den Nachbarländern zeigt die strukturellen Probleme Sachsen-Anhalts. So gibt es mit zehn Häusern genauso viele Schwerpunktkliniken wie im fast doppelt so großen Sachsen. „Gerade die Schwerpunktkrankenhäuser machen sich viel gegenseitige Konkurrenz“, sagt Grimm-Benne. Das Ziel der Gesetzesreform: Eine „gute Zusammenarbeit“ der Krankenhäuser zu schaffen. Ein erster Schritt ist ein schon jetzt geltendes Moratorium für Erweiterungen von Krankenhäusern.

Zweifelhafte medizinische Ergebnisse

„Die Schwerpunktkrankenhäuser sind das Problem“, sagt auch AOK-Vorstand Ralf Dralle. Deren Ergebnisse seien oft zweifelhaft, so die verbreitete Kritik. 1,06 Milliarden Euro bezahlt die AOK Sachsen-Anhalt jährlich für stationäre Krankenhausbehandlungen, der mit Abstand größte Posten bei den Ausgaben der Kasse. Entsprechend groß ist das Interesse an effektiverer Behandlung und weniger Komplikationen. Sinnvoll sei es, Spezialgebiete zum Beispiel an den Unikliniken zu bündeln, sagt Dralle. Nicht nur Patienten würden von besserer medizinischer Versorgung profitieren. „Höhere Qualität bedeutet auch bessere Wirtschaftlichkeit.“

Auf Kritik bei der Kasse stößt auch, dass kleinere Kliniken trotz Technik- und Kompetenzmangel häufig komplizierte Fälle übernehmen statt sie an Uni- oder Fachkliniken zu überweisen. Für den Patienten kann das folgenreich sein, wenn unerfahrene Ärzte operieren oder die technische Ausstattung nicht vorhanden ist. Dralle wünscht sich hier gesetzliche Regelungen, denn: „Der bloße Appell an die Häuser funktioniert nicht.“

Komplizierte Fälle bringen Geld

Dass die kleineren Häuser ebenfalls spezialisierte Stationen vorhalten, liege vor allem am Geld, sagt Thomas Wendler. Er ist der Geschäftsführer des AWO-Krankenhauses Calbe, eines typischen Grundversorgers. „Die Arbeit lässt sich nicht mit der Basisversorgung finanzieren.“ Teure und kompliziertere Fälle brächten dabei das Geld ein, das für den Unterhalt von Notaufnahme und anderer Krankenhauseinrichtungen nötig ist. Den Vorschlag der Leopoldina-Autoren nach radikaler Zentralisierung hält Wendler für nicht zielführend, die derzeitige Kompetenzzerstückelung sei aber auch nicht zukunftsfähig. „Bietet jeder alles an, geht das zulasten der Qualität. Wird zu sehr konzentriert, fehlt die Konkurrenz.“ Dass Krankenhäuser ohne entsprechende Fachkompetenz trotzdem komplizierte Fälle übernehmen, gebe es an seiner Klinik nicht, sagt Wendler. „Solche Patienten werden natürlich weiterverlegt, da sind wir uns unserer medizinischen Möglichkeiten bewusst.“

Ein mögliches Mittel der Steuerung können Evaluationen sein, auf deren Grundlage Gelder verteilt werden. Dabei geht es um die Qualität der Behandlung und um die Ausstattung der Häuser. Wolfgang Schütte, Präsident der Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt, sieht das skeptisch. „Ergebnisqualität zu messen, ist extrem schwierig,“ sagt er. So sei die Mortalitätsrate in Gegenden mit hohem Altersdurchschnitt immer höher. Mehr ältere Patienten bedeuten auch mehr Risikofälle, Kliniken in solchen Regionen hätten das Nachsehen. Dass die Mehrfach- und Konkurrenzstrukturen problematisch sind, weiß aber auch Schütte, der als Internist am Martha-Maria-Klinikum in Halle arbeitet. „Vielleicht kommen wir dahin, dass nicht mehr jedes Krankenhaus alles macht“, sagt er. „Aus medizinischen, nicht aus ökonomischen Gründen muss die Konzentration erfolgen.“

Dennoch gibt es Kriterien, die sich für eine Evaluation messen lassen, erklärt Ministerin Grimm-Benne. Allein die Fallzahl bei Behandlungen gebe einen Hinweis auf Routine und Erfahrung der Ärzte. Auch auf diese Weise könne verhindert werden, dass komplizierte Fälle in der Hand unerfahrener Ärzte landen.

Evolutionäre Reform gefordert

Krankenhausgesellschafts-Chef Wolfgang Schütte mahnt vorsichtige Schritte an: „Eine evolutionäre Reform müssen wir vornehmen.“ Fusionen von Krankenhäusern kann sich der Arzt vorstellen, nicht aber Schließungen.

Im Zusammenhang mit der Krankenhausreform landen auch immer wieder die Unikliniken auf der Tagesordnung. Der schwelende Konflikt dreht sich um die Frage, ob sich das Land weiterhin zwei Unikliniken leisten kann und will. Es gebe keine Pläne zur Zusammenlegung der Krankenhäuser oder gar zur Schließung eines Standorts, sagt Ministerin Grimm-Benne. Die Unikliniken sollten als Maximalversorger auch in Zukunft „hervorragende Arbeit“ leisten. Der Uniklinik-Diskussion gibt auch Wolfgang Schütte eine Abfuhr: „Zwei Fakultäten sind ein Segen.“ Die Unikliniken seien nicht nur für die medizinische Versorgung und die Forschung von Bedeutung. „Sie sind auch maßgebliche Wirtschaftsfaktoren“, sagt der Arzt. Für Ralf Dralle spielt der Streit keine Rolle. „Das ist eine politische Entscheidung.“