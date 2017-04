Die Junkers G 38 D-2000 war bei ihrer Ankunft am 9. Juni 1931 am Flughafen Halle/Leipzig das größte Verkehrsflugzeug der Welt. Foto: Archiv Airport Leipzig/Halle

Heute vor 90 Jahren landete am Airport Leipzig/Halle das erste Flugzeug. Fast ein Drittel dieser Zeit erlebte auch Ingolf Brömme.

Meilensteine und dunkle Stunden 25. April 1927: Um 9.25 Uhr landet die erste Maschine am neuen Flughafen Halle/Leipzig. 9. Juni 1931: Rund 6000 Besucher begrüßen das damals größte Verkehrsflugzeug der Welt, eine Junkers G 38 D-2000. 16. August 1944: Luftangriff auf das Flughafen- und Industriegelände Schkeuditz 10. August 1953: Leipzig/Schkeuditz wird in das Luftfahrtregister der DDR eingetragen. März 1973: Erste Landung einer Lufthansa-Maschine in der DDR: Eine Boeing 737 führt den Erstflug Frankfurt-Leipzig durch. 1. September 1975: Eine Tupolew der Interflug aus Stuttgart unterschreitet im Landeanflug die Mindestflughöhe, kollidierte mit einem Antennenmast und schlägt danach auf dem Boden auf. 27 der 34 Insassen sterben. 16. Mai 1994: Grundsteinlegung für Terminal B. Später Bau von neuen Start- und Landebahnen, Parkhäusern, dem Check-in-Bereich und dem Flughafenbahnhof. 26. Mai 2008: DHL eröffnet sein neues Luftfrachtdrehkreuz. (ba)

Schkeuditz l In einer Nacht im Herbst des Jahres 1990 starrt Ingolf Brömme in die Augen eines Islandponys und wundert sich über den 1000-Mark-Schein, den er in der Hand hält. Seine Schicht als Feuerwehrmann am Flughafen Leipzig/Halle ist an diesem Abend eigentlich schon seit Stunden vorbei. Brömme hatte gewartet. Der Flieger aus dem isländischen Reykjavík war viel zu spät gelandet. Ein Transporter hatte danach die lebendige Ladung abgeholt. Doch weil das Fahrzeug zu klein war, musste ein Tier zurückbleiben. Jetzt steht Brömme auf dem Rollfeld mit seinen 1000 D-Mark in der Hand. Das Geld wird er später mit neun Kameraden teilen, die in dieser Nacht ebenfalls Dienst hatten.

Brömme passt auf. Die merkwürdigen Männer mit den langen, schwarzen Mänteln hatten ihn darum gebeten. Den ganzen Abend hatten die dunklen Typen schon in der Nähe gewartet. Als das Pferd nicht mehr in den Transporter passte, kam einer der Männer auf Brömme zu, öffnete seine Geldbörse und zückte den großen Schein. Fast 27 Jahre später erzählt der 62-Jährige diese Geschichte noch immer so, als wäre sie erst gestern passiert. Erst viel später erfuhr Brömme, dass die Männer die Sparkasse Halle um Millionen geprellt hatten. Die Pferde führten sie den Bankdirektoren vor, um ihren vermeintlichen Reichtum darzustellen.

Feuerwehrmann und Gästeführer

Über fast drei Jahrzehnte Flughafengeschichte kann Ingolf Brömme berichten. Er hat sie hautnah erlebt, erst als Feuerwehrmann, später als Gästeführer. Jetzt kann er auch die restlichen 60 Jahre so erklären, als wäre er dabei gewesen.

Bilder Diese Damen machen in den Dreißigerjahren Werbung für Lufthansa. Foto: Archiv Airport Leipzig/Halle



Etwa ein Dutzend Mal besuchte der Überschall-Jet Concorde den Flughafen Leipzig/Halle. Foto: Archiv Airport Leipzig/Halle



Das Bild soll Adolf Hitler (von hinten) bei einem Besuch zeigen. Foto: Archiv Airport Leipzig/Halle



Parkplatz vor dem Flughafen Ende der Sechzigerjahre. Foto: Archiv Airport Leipzig/Halle



Ingolf Brömme arbeitet seit drei Jahrzehnten am Flughafen Leipzig/Halle. Foto: Dominik Bath



Zum Beispiel, dass heute vor 90 Jahren Richard Held den grünen Boden der Rasenpiste am Flughafen Halle/Leipzig betrat. So hieß der Platz damals, weil vor allem Halle den Bau des grasigen Landekreises und einiger kleiner Baracken finanzierte. Held, der Margarinefabrikant aus Schkeuditz, gilt als der erste Passagier des Airports. Zuvor landete er am Morgen des 25. April 1927 und war eigentlich eine Woche zu spät: Weil es regnete, musste der Pilot den Erstflug um sieben Tage verschieben.

65.000 Flugbewegungen

Heute, 90 Jahre nach der Ankunft der ersten Maschine, hat der Flughafen zwei Start- und Landebahnen. Selbstverständlich sind die Pisten asphaltiert, Flüge bei Wind und Wetter stellen längst kein Problem mehr dar. Jedes Jahr verzeichnen die Statistiker gut 65.000 Flugbewegungen. Etwa 37.000 davon entfallen auf den Frachtverkehr. Vor allem die Deutsche-Post-Tochter DHL nutzt den Airport als Drehkreuz.

Ingolf Brömme ist vor fast 30 Jahren auch für die Ausbildung des Feuerwehr-Nachwuchses verantwortlich. An einem Tag im Herbst 1989 stehen Landungen von Hubschraubern und Kampfflugzeugen auf dem Lehrplan. „Die Militär-Maschinen fliegen sowieso nie hier“, sagt Brömme vorher zu seinen Azubis und redet bis zur Mittagspause ausschließlich über Helikopter. Auf dem Weg zur Kantine nimmt er ein ungewohntes Geräusch wahr. Ein russisches Kampfflugzeug des Typs Mig-29 ist tatsächlich auf dem Rollfeld gelandet. Brömme traut seinen Augen kaum. Später erfährt er, was passiert ist: Der Pilot, ein russischer Jung-Offizier, hatte wohl die Landebahn in Leipzig/Halle mit der des nur wenige Kilometer entfernten sowjetischen Militärflughafens in Merseburg verwechselt. Als der Flieger seinen Irrtum bemerkt, ist es zu spät. Die Mig muss landen. Wenig später rückt dann ein russischer Konvoi an, um den Kollegen aus seiner misslichen Lage zu befreien. Den donnernden Abflug der Maschine hat Brömme noch heute in seinen Ohren.

Ein Dutzend Besuche der Concorde

„Lauter war nur die Concorde“, sagt er. Gut ein Dutzend Mal landete der Überschallflieger zwischen 1986 und 1989 in Leipzig/Halle. „Pünktlich zur Messezeit flog Air France mit dem Prestige-Flieger ein. Das war auch eine Machtdemonstration des Westens“, so Brömme. Für die DDR-Bevölkerung war ein Blick in das Statussymbol der Kapitalisten tabu. Im Herbst 1989 will sich Ingolf Brömme dennoch anpirschen. Zusammen mit einem West-Mechaniker von Air France zieht er los. Der junge Grenzbeamte vor der Concorde hält Brömme, adrett gekleidet in Uniform, wohl für einen Stasi-Offizier und lässt ihn passieren. Brömme geht die Gangway hoch und steht plötzlich in dem Überschallflieger. „Ich war ein wenig enttäuscht, wie wenig Komfort das Flugzeug bot. Das war nur ein Rohr, links und rechts zwei Sitze“, erklärt Brömme.

Damals ist Leipzig/Halle seit gut 17 Jahren ein Verkehrsflughafen. Bis 1972 nahm die staatliche Fluggesellschaft Interflug den Airport immer nur dann in den Flugplan auf, wenn in Leipzig die Messetore öffneten. Vier Wochen im Jahr wurden zu jeder Saison provisorisch Abfertigungsanlagen auf- und wieder abgebaut. Bei einem Ostbesuch soll der deutsche Bundesminister Franz-Josef Strauß (CSU) den Airport einst als „Start- und Landebahn mit einer Würstchenbude“ verspottet haben.

Nächste Schallmauer in Sicht

Heute ist der Flughafen Leipzig/Halle eine Erfolgsgeschichte. Mittlerweile arbeiten am Standort rund 8000 Menschen in etwa 100 Unternehmen. Nach der Wende haben Sachsen und Sachsen-Anhalt etwa zwei Milliarden Euro in den Ausbau investiert. Hinzu kommen Großinvestitionen des Logistikers DHL in Höhe von 600 Millionen Euro. Nur weil der Flughafen die staatlichen Ausgaben abbezahlen muss, steht am Ende ein Jahresminus. Der operative Gewinn lag 2015 bei rund 17 Millionen Euro.

Im Jubiläumsjahr des Erstflugs könnte dem Airport sogar noch eine weitere Feierstunde bevorstehen: Im Juni dürfte die Marke von 60 Millionen abgefertigten Passagieren erreicht werden.