Ein Ortschronist aus dem Burgenlandkreis hat Dokumente über die Eltern von Luthers Frau, Katharina von Bora, entdeckt.

Burgwerben l Die Tradition Sachsen-Anhalts, als „Ursprungsland der Reformation“ – so der neue Landesslogan – zu gelten, wird nun auch durch das familiäre Umfeld des Reformators bestätigt. Denn auch die Schwiegereltern von Martin Luther (1483-1546) stammten offenbar aus dem heutigen Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt.

Wie die in Weimar erscheinende Mitteldeutsche Kirchenzeitung „Glaube+ Heimat“ in ihrer am morgigen Sonntag erscheinenden Ausgabe berichtet, kommen die Eltern von Katharina von Bora, Katharina von Haugwiz und Jhan von Bora aus der Ortschaft Burgwerben. Vater Jhan von Bora stammt aus dem Adelsgeschlecht Sahla. Er kam aus Schkortleben bei Burgwerben und sie direkt aus Burgwerben. Die Nachforschungen gehen auf Erkenntnisse des Burgwerbener Ortschronisten Bernd Reitzenstein zurück, schreibt das Kirchenblatt. Es sei gelungen, nach jahrelangen Forschungen in Archiven in Dresden, Magdeburg, Halle und Weißenfels zu dokumentieren, „was bislang nur eine vage Ahnung gewesen sei“, hieß es.

Die Schwiegerleute von Luther seien armer Landadel gewesen, habe Reitzenstein herausgefunden, berichtet die Zeitung. Deshalb sei wohl auch Katharina von Bora als Fünfjährige ins Augustiner Chorfrauenstift Brehna gegeben worden.

Der Ortschronist war zunächst auf einen Brief von Philipp von Hessen gestoßen, in dem dieser Luther als „lieben Schwager“ tituliert. „Das hat mich stutzig gemacht“, sagt Reitzenstein. Nach Unterlagen, die in Archiven gefunden wurden, geht nun hervor: Im Jahr 1482 heiratete Jhan von Bora auf Sahla die Katharina von Haugwitz in der Kirche von Burgwerben. Er schrieb im gleichen Jahr das Gut Sahla seiner Frau als Leibgedinge zu. Dies war die Verpflichtung, Naturalleistungen wie Wohnung, Nahrungsmittel, Hege und Pflege einer Person bis zu deren Ableben zu erbringen. Gut Sahla wurde so zum Versorgungsgut Luthers späterer Schwiegermutter. Sie brachte am 29. Januar 1499 Katharina von Bora zur Welt. Diese wurde 1525 die Ehefrau des Reformators Martin Luther.

„Wir sind stolz, dass wir mit diesem Beleg gerade im 500. Jahr der Reformation damit in die Öffentlichkeit gehen können, und hoffen sehr, dass diese Tatsache unseren kleinen Ort bekannter macht“, sagte Hubert Schmoranzer, Ortsbürgermeister von Burgwerben dem Kirchenblatt.

Der Weinort Burgwerben liegt in der Nähe von Weißenfels im Kirchenkreis Merseburg und hat rund 1000 Einwohner. Der kleine Ort wurde im neunten Jahrhundert in einem Verzeichnis des Klosters Hersfeld zum ersten Mal erwähnt.