So genannte Polen-Böller, aufgenommen bei einer Vorführung der Feuerwehr Hamburg zum sicheren Umgang mit Silvesterfeuerwerk. Polizisten haben bei der Durchsuchung eines Geschäfts in Hettstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) illegale Pyrotechnik sichergestellt. Foto: Malte Christians dpa/lno

Polizisten haben bei der Durchsuchung eines Geschäfts in Hettstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) illegale Pyrotechnik sichergestellt.

Hettstedt (dpa) l In einem Hettstedter Laden, der einem 53 Jahre altem Mann und seiner 46 Jahre alten Frau gehört, wurden am Donnerstag 902 nicht zugelassene Feuerwerkskörper aus Polen und Tschechien gefunden. Das teilte eine Polizeisprecherin in Halle am Freitag mit.

Außerdem stellten die Beamten einen Elektroschocker und Bargeld sicher, das vermutlich aus dem Verkauf des Feuerwerks stammt. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung der Verdächtigen fanden Polizisten 60 weitere illegale Böller. Gegen die Ladeninhaber wird nun wegen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.