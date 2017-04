Ein 29-Jähriger muss sich wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht Magdeburg verantworten. Ihm drohen mehrere Jahre Haft.

Magdeburg l Vor dem Magdeburger Landgericht muss sich seit Dienstag ein 29-jähriger Mann wegen versuchten Totschlags verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seine Frau in der Wohnung in Haldensleben erst in den Schwitzkasten genommen und dann mit mehreren Messerstichen lebensbedrohlich verletzt zu haben. Während der Tat waren auch die gemeinsamen Kinder in der Wohnung. Motiv soll Eifersucht gewesen sein. Demnach wollte die Frau ihren Mann wegen einer anderen Beziehung verlassen.

Am ersten Prozesstag wies der Angeklagte Piotr L. die Vorwürfe zurück. Zwar sei es zum Streit gekommen, räumte der 29-Jährige ein. Nie würde er seiner Frau aber etwas antun. Stattdessen habe diese ihn mit einem Messer angegriffen. Zeugen stützten dagegen die Version der Anklage. Verletzungen, die der Angeklagte davontrug, habe dieser sich vermutlich selbst zugefügt, sagte ein Gutachter. Das Urteil wird in den kommenden Tagen erwartet. Sollte er Angeklagte schuldig gesprochen werden, drohen im mehrere Jahre Haft.