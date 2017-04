In der Nacht zum Sonnabend bebte die Erde im südlichen Sachsen-Anhalt leicht. Schäden sind keine bekannt.

Leipzig (dpa) l Ein leichtes Erdbeben hat in der Nacht zu Samstag die Region Leipzig/Halle erschüttert. Wie das Geoforschungszentrum (Gfz) in Potsdam mitteilte, kam es nachts kurz vor 3 Uhr zu dem Beben der Stärke 3 in Schkeuditz. Das Epizentrum habe nur wenige Meter von der Grenze zu Sachsen-Anhalt entfernt gelegen.

"Wir haben das Beben registriert und lokalisiert", sagte Torsten Dahm vom Geoforschungszentrum. Es sei elf Kilometer unter der Erdoberfläche entstanden. "Das war ein leichtes Beben", sagte Dahm. Es werde meist als kurzer Erdstoß gespürt. "Etwa so, als würde ein schwerer Laster ganz dicht am Haus vorbeifahren", sagte er. Es könnten auch Gläser anfangen zu klirren. Der Polizei in Halle und Leipzig waren am Samstagvormittag noch keine Schäden oder Unfälle bekannt, die mit dem Beben zusammenhängen.

Derartige Beben im Raum Leipzig sind laut Dahm nicht außergewöhnlich und keine Seltenheit. Zuletzt hatte hier am 16. April 2015 bei einem Beben der Stärke 3,3 die Erde gezittert. Die Ursache: In Nord-Süd-Richtung verläuft die so genannte Regensburg-Leipzig-Störungszone. Das sei ein Gebiet, in dem sich im Erdinneren Spannungen aufbauen könnten. Grund seien geologische Verwerfungen, erläuterte der Experte.