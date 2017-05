Ein Asylbewerber verletzte einen Polizisten, der ihn wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung in Gewahrsam nehmen wollte.

Bernburg (dpa) l Beim Stadt- und Rosenfest in Bernburg sind mehrere Menschen verletzt worden. Ein 19-Jähriger, der laut Polizeiangaben als Asylbewerber in Deutschland ist, trat am Samstag einen Polizeibeamten mit dem Fuß gezielt ins Gesicht, als er auf das Revier gebracht werden, sollte, wie die Polizei in Bernburg am Sonntag mitteilte. Der 19-Jährige soll zuvor zwei junge Mädchen sexuell belästigt haben.

Zudem berichtete die Polizei von mehreren weiteren Körperverletzungen: Eine junge Frau sei von einer anderen mit einem Elektroschocker verletzt worden, ein 32-Jähriger wurde aus einer Gruppe heraus angegriffen. Unweit des Festplatzes wurde ein Man von zwei anderen so stark getreten und geschlagen, dass er in eine Klinik gebracht werden musste.