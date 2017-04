Eine Person ist in Halle von einer Straßenbahn erfasst und getötet worden. Die Polizei ermittelt.

Halle (dpa) l Ein Fußgänger ist am Dienstag in Halle unter eine Straßenbahn geraten und ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich in der Beesener Straße in Höhe der Haltestelle Melanchthonstraße.

Die Unfallursache war am Abend noch nicht geklärt, wie die Polizei berichtete. Angaben zu den Personalien des Verunglückten lagen zunächst nicht vor.