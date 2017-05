Tangermünde (dpa/sa) - In der Altmark öffnen in den kommenden Monaten wieder zahlreiche private Parks und Gärten für Besucher. An jedem dritten Sonntag von Mai bis September seien Anlagen unter dem Titel "Gartenlandschaft Altmark" geöffnet, teilte der Tourismusverband Altmark mit. Zum Auftakt am Sonntag beteiligen sich den Angaben zufolge 16 Parks und Gärten. Darunter sei ein privater, 6000 Quadratmeter großer Garten im Arendseer Ortsteil Genzien, der als blühende finnische Oase mit 500 Rosen und Beeten nach Farbthemen beschrieben wird. Ein anderer Gartenfan im Tangerhütter Ortsteil Ottersburg lädt zum Spaziergang durch einen 2,5 Hektar großen Park mit altem Baumbestand und rund 50 verschiedenen englischen Rosen ein.

Die "Gartenlandschaft Altmark - Private Gärten öffnen" erlebt den Angaben zufolge nun schon ihre zwölfte Auflage. Im letzten Jahr seien 16 000 Besucher gekommen.

