Zeitz (dpa/sa) - Für das nächste Weihnachtsfest ausgesorgt haben Diebe in Zeitz - sofern sie Kinder beschenken wollen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag eine Metallkiste vor einer Buchhandlung in der Bahnhofshalle aufgebrochen. In der Kiste fanden sie 22 Weihnachtskinderbücher im Wert zwischen vier und fünf Euro, die dort als Rücksendungen deponiert waren.