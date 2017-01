Halle (dpa/sa) - Die Landesarbeitsagentur gibt heute die Zahl der Arbeitslosen für den Monat Januar bekannt. Experten gehen bundesweit davon aus, dass saisonal bedingt mehr Menschen als im Dezember vor allem in bestimmten Branchen arbeitslos geworden sind. So sind Tätigkeiten im Freien wie auf dem Bau oder in der Garten- und Landwirtschaft bei Frost sehr schwierig. Im Dezember waren in Sachsen-Anhalt rund 103 000 Menschen ohne Job. Die Arbeitslosenquote lag bei 9 Prozent, bundesweit bei 5,8 Prozent. Das Land hat vor allem mit Langzeitarbeitslosigkeit und fehlenden Fachkräften zu kämpfen.

Der Arbeitsmarkt im Dezember 2016 in Sachsen-Anhalt