Zeitz (dpa/bb) - Nach einem spektakulären Einbruch in mehrere nebeneinanderliegende Geschäfte in Zeitz (Burgenlandkreis) sind die Täter weiter unerkannt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Einbrecher hatten vermutlich in der Nacht zu Samstag Hausmauern zerstört, um in den jeweils nächsten Laden zu gelangen. Betroffen waren den Angaben zufolge neben einer Spielothek, wo ein Automat geknackt und Bargeld gestohlen wurde, zuvor ein Friseurgeschäft und ein Blumenladen. Insgesamt wurden drei Mauern zerstört. Am Samstag sicherte die Polizei am Tatort Spuren, auch ein Fährtenhund war im Einsatz. Den Schaden bezifferte die Polizei auf rund 10 000 Euro.