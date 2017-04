Wittenberg (dpa) - Bei der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland EKM soll das Thema Elektromobilität stärker in den Mittelpunkt rücken. Bei seiner Frühjahrstagung in Wittenberg sprach sich das Kirchenparlament für Modellversuche in den Kirchenkreisen aus. Neben den ökologischen Aspekten solle damit auch die Attraktivität des kirchlichen Dienstes in den ländlichen Räumen erhöht werden, hieß es zum Abschluss der Synode.

Das Landeskirchenamt wurde beauftragt, die nötigen rechtlichen und verwaltungstechnischen Voraussetzungen zu schaffen. Im Herbst 2018 soll es einen Zwischenbericht über die Erfahrungen mit Elektrofahrzeugen im kirchlichen Dienst geben.

Landesbischöfin Ilse Junkermann hatte in ihrem Bericht zur Eröffnung der Synodaltagung das Engagement vieler Menschen und Institutionen bei der Gestaltung des diesjährigen Reformationsjubiläums gewürdigt. "Wir feiern das Reformationsjubiläum regional, vernetzt, generationsübergreifend und in ökumenischer Verbundenheit", hatte sie betont. Die nächste Landesynode ist für den 22. bis 25. November geplant. Die Landeskirche hat nach eigenen Angaben aktuell 747 000 Mitglieder.