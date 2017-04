Eisleben (dpa/sa) - Zum ersten Mal seit sechs Jahren ist die berühmte Lutherkanzel in Eisleben wieder für eine Predigt genutzt worden. Beim Familiengottesdienst am Ostersonntag in der Andreaskirche sprach Pfarrerin Iris Hellmich von der Kanzel, auf der Martin Luther im Jahr 1546 seine letzte Predigt vor seinem Tod gehalten haben soll. "In der Predigt habe ich auch Martin Luther zitiert", sagte Hellmich nach dem Gottesdienst. Rund 150 Gläubige seien gekommen.

Die Kanzel war lange marode und unter anderem vom Holzwurm befallen. Seit 2011 durfte sie daher nicht mehr genutzt werden. Rechtzeitig zum Jubiläum 500 Jahre Reformation wurde das historische Stück nun saniert. Zu verdanken war das einer Luther-Ausstellung in den USA im vergangenen Herbst. Das US-amerikanische Minneapolis Institute of Art übernahm die Kosten in Höhe von rund 65 000 Euro.

Im Gegenzug wurde die sanierte Kanzel zunächst in einer Schau mit deutschen Luther-Exponaten in Minneapolis gezeigt. Inzwischen ist das Stück zurück an seinem alten Platz. Eisleben ist Geburts- und Sterbeort Luthers.