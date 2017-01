Magdeburg (dpa/sa) - Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland unterstützt den geplanten Neubau einer Synagoge in Magdeburg mit 30 000 Euro. Der Spendenscheck werde am Samstag im Rahmen der Meile der Demokratie an den Förderverein übergeben, teilte die EKM am Freitag mit. "Magdeburg braucht eine Synagoge", erklärte Landesbischöfin Ilse Junkermann. Die Magdeburger Synagoge war am in der Pogromnacht am 9. November 1938 zerstört worden. Seit Ende 2013 setzt sich der Förderverein für den Neubau ein und sammelt dafür Spenden. "Eine neue Synagoge wäre nicht nur ein religiöser Ort für die Gemeinde, sondern auch ein Begegnungszentrum für Juden und Menschen anderer oder ohne Religion", so Junkermann. Die jüdische Gemeinde in der Landeshauptstadt zählt derzeit etwa 500 Mitglieder.

Synagogen-Gemeinde Magdeburg