Berlin (dpa) - Knapp 455 000 Interessierte haben in diesem Jahr die Stasiopfer-Gedenkstätte in Berlin-Hohenschönhausen besucht. Dies sei ein Rekord, teilte die Einrichtung am Freitag mit. Im Vergleich zu 2015 kamen rund 11 000 Menschen mehr. Seit Gründung der Gedenkstätte 1994 seien die Besucherzahlen ununterbrochen gestiegen, hieß es. Insgesamt haben damit mehr als 4,4 Millionen Besucher die frühere zentrale Untersuchungshaft der DDR-Staatssicherheit mit original erhaltenen Zellen und Verhörräumen besichtigt. Etwa die Hälfte der Besucher in diesem Jahr waren laut Mitteilung Schüler.

