Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Starke Frauen aus fünf Jahrhunderten stehen im Mittelpunkt der Ausstellung "Frauen (er)leben in Anhalt", die heute in Dessau eröffnet wird. Präsentiert werden die Porträts in der Marienkirche anlässlich der Reformation vor 500 Jahren. Die Schau will nach Angaben der Evangelischen Landeskirche Anhalts zeigen, wie sich Frauen für die Botschaft der Bibel eingesetzt haben. Der Kern der reformatorischen Botschaft habe sie bewegt zu sprechen, zu schreiben und zu streiten, hieß es.

Zur Ausstellungseröffnung wird auch die Musik starker Frauen zu hören sein, etwa von Margarethe von Münsterberg (1473-1530), Isabella Leonarda (1620-1704) und Clara Schumann (1819-1896). Nach Präsentationen in Dessau gastiert die Schau vom 10. August bis 5. November auch im Stadtmuseum Zerbst. Die Ausstellung wurde von Frauen aus der Evangelischen Landeskirche Anhalts gestaltet.

