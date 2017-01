Magdeburg (dpa/sa) - Zeichnungen und Malereien von Häftlingen in Sachsen-Anhalts Gefängnissen sind in einer Ausstellung in Magdeburg zu sehen. Die Gedenkstätte Moritzplatz zeigt die Bilder von Montag an. Sie entstanden im Rahmen eines Malwettbewerbs für alle Inhaftierten sowie Patienten im Maßregelvollzug im Land. Der Landesverband für Kriminalprävention und Resozialisierung schreibt den Wettbewerb seit 18 Jahren aus. Das Malen soll den Gefangenen helfen, sich mit Erlebtem auseinanderzusetzen und auf die Vermeidung von Rückfällen hinzuarbeiten. Vorgaben zu Stilrichtung, Farbwahl oder Thema gibt es nicht.

Die Bilder werden als Sonderausstellung im Erdgeschoss des Zellentrakts der Gedenkstätte gezeigt. Sie sind bis zum 5. März zu sehen. Die Gedenkstätte Moritzplatz ist in der einstigen Stasi-Untersuchungshaftanstalt für den DDR-Bezirk Magdeburg untergebracht.

