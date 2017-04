Köselitz (dpa/sa) - Ein geplatzter Reifen hat am Samstag auf der A9 Berlin-München zu einem Crash mit drei Autos geführt. Ein Autofahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Autobahnpolizei am Sonntag mitteilte. Die Fahrbahn Richtung Berlin musste für eine Stunde voll gesperrt werden. Der Unfall ereignete sich nahe Köselitz, als am Auto einer 46-Jährigen ein Reifen platzte. Sie war Richtung Berlin unterwegs. Die Frau verlor die Kontrolle über ihr Auto und kollidierte mit einem anderen Fahrzeug. Dies wiederum stieß mit einem weiteren Auto zusammen, dessen Fahrer verletzt wurde. Alle drei Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 23 000 Euro geschätzt.