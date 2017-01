Erfurt (dpa) - Die jährliche Holzversteigerung des Thüringer Forstes hat rund 730 000 Euro eingebracht. Rund 1900 Festmeter Holz gingen in Erfurt an die 40 Käufer aus dem In- und Ausland, wie die Landesforstanstalt am Freitag mitteilte. Sowohl verkaufte Menge und Erlöse liegen demnach über dem Niveau der Vorjahresauktion. An der Auktion beteiligten sich 19 Forstbetriebe aus Thüringen und Sachsen-Anhalt sowie die Stadt Mühlhausen.

Der Durchschnittserlös von 408 Euro je Festmeter Holz übertraf den 2016 erzielten Wert um 21 Euro. Insgesamt 20 Baumarten fanden ihre Abnehmer, wobei vor allem Eiche, Esche und Lärche gefragt waren. Teuerster verkaufter Stamm war ein Bergahorn aus dem Privatwald des Forstamtes Hainich-Werratal, der für 4226 Euro wegging.