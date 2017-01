Magdeburg (dpa/sa) - Drei Jugendliche und ein junger Erwachsener sind wegen eines Raubüberfalls auf einen Juwelier in Magdeburg zu Haft- und Bewährungsstrafen verurteilt worden. Das Amtsgericht Magdeburg sah es nach mehrtägiger nichtöffentlicher Verhandlung am Montag als erwiesen an, dass sie im Januar 2016 den Juwelier überfallen und Schmuck geraubt haben. Dabei seien zwei Räuber maskiert und mit einem Hammer sowie einer Schreckschusspistole in das Geschäft gekommen und hätten die Inhaberin bedroht, teilte das Gericht mit. Die beiden anderen standen vor dem Juwelier und nahmen die Beute in Empfang.

Die drei beim Überfall 14, 16 und 20 Jahre alten Angeklagten wurden zu zweijährigen Freiheitsstrafen auf Bewährung verurteilt. Ihr damals 15 Jahre alter Komplize soll hingegen ins Gefängnis. Er wurde wegen einer früheren Verurteilung sowie eines Überfalls auf eine Magdeburger Spielhalle vom Amtsgericht am Montag zu einer Gesamtjugendstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt.