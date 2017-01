Zahna/Wittenberg (dpa/sa) - Ein Sechsjähriger soll in Zahna (Kreis Wittenberg) im Kinderzimmer "gekokelt" und dabei ein Mehrfamilienhaus in Brand gesteckt haben. Wie die Polizei in Wittenberg am Montag mitteilte, entstand ein Schaden von 30 000 Euro. Der Junge, ein weiteres siebenjähriges Kind sowie die Großmutter und ihr Lebensgefährte kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Frau hatte am Sonntag noch versucht, das Feuer selbst zu löschen, was ihr jedoch nicht gelang. Als die Beamten eintrafen, schlugen die Flammen schon aus einem Fenster des Untergeschosses. Die Familie kam vorerst bei Bekannten unter.