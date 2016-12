Leipzig (dpa) - In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wird der Jahreswechsel zumindestens meteorologisch klar und freundlich. An Silvester erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in weiten Teilen Sonne und Temperaturen bis sechs Grad Celsius, wie ein Sprecher am Freitag in Leipzig mitteilte. Der Himmel soll auch in der Nacht wolkenlos bleiben, so dass freie Sicht aufs Feuerwerk besteht. Ausnahme bilden Börde und Altmark, dort werden dichte Wolken erwartet.

Das neue Jahr beginnt winterlich: Am Sonntag wird es zunächst grau bei Temperaturen zwischen null und drei Grad und Niederschlägen. In der ersten Januarwoche sind dann laut DWD auch im Tiefland kleine Mengen Schnee möglich.